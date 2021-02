Celebra en casa: Que la pandemia no arruine tu San Valentín

“Día de San Valentín en tiempos de pandemia” suena como el título de un disco terrible, o quizá la película menos romántica que podrías ver junto con su pareja. Es la realidad de 2021.



La organizadora de eventos Sonia Pineda opina que “el coronavirus en general ha venido a fortalecer las relaciones, a que sean más sinceras, más comprensibles y más humanas”, y que a pesar de que muchas parejas estén distantes por ubicación geográfica, están más unidas por el sentir y por el uso de la tecnología.



La celebración de San Valentín de este año será diferente a causa de la pandemia del covid-19, sin embargo, “pienso que será más ingenioso, más íntimo y romántico porque con las restricciones muchos celebrarán desde casa y podrán crear elementos más románticos”, afima Pineda.



Este año hay que descartar muchas cosas para el Día del Amor y la Amistad; entre ellas, todas las celebraciones en conjunto, en lugares públicos con muchas personas o en grupos de parejas y amigos, hay que mantener las distancias con las personas que no forman parte de nuestro círculo nuclear en donde vivimos, evitando así más riesgos de contagios, asimismo, lugares cerrados que no cubran con las medidas de bioseguridad y distanciamiento, exhorta Sonia Pineda.



Según la experta en organizar eventos, la cita perfecta en tiempo de pandemia es cenar en el jardín, arreglar una mesa romántica con velas, pétalos de rosas.



Además, acompañar la velada con nuestra música favorita, picar unos quesos y jamones con el vino favorito de ambos, luego irse a la sala y poner igualmente un ambiente romántico con luces tenues. Todo lleno de romanticismo y sobre todo amor.



La imaginación no tiene límites, a veces nos los ponemos nosotros mismos. Debemos aprender a celebrar íntimamente, también apoyarnos de la tecnología, que es una excelente aliada en la actualidad.

Decoren juntos un lindo espacio en casa







Tips para la cita perfecta

1. Hay que crear un ambiente romántico desde casa, arreglarse para su cena de San Valentín, si no se quiere cocinar o pedir a domicilio.

2. Cenar en el jardín, arreglar una mesa romántica con luces tenues, con música, el vino favorito de ambos; disfrutar es el secreto.

3. Otra super opción para una cita perfecta es ver nuestra película o serie favorita, como que estamos en el cine con palomitas de maíz, refrescos, disfrutando la compañía de la pareja.



Tips de decoración

1.Se pueden utilizar velas naturales, hay unas que las venden ya en vasitos, o las velas flotantes, que se ponen en bases de cristal.

2. Otra de las opciones para decorar el Día de San Valentín son los pétalos de rosas para

dar ese toque romántico a la velada.

3 También puedes llenar de globos la casa, agregar fotografías de los dos juntos, escribir notas diciendo cuánto amas a tu pareja y hacer que San Valentín sea increíble.