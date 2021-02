No más labios agrietados:consejos para prevenirlos y tratarlos

Los labios secos y agrietados son comunes en invierno, pero hay varias cosas que puede hacer para protegerlos, señala una experta.



"El tiempo frío y seco, el daño por el sol, y lamerse los labios con frecuencia son solo algunos de los motivos por los cuales sus labios podrían sentirse secos y agrietados este invierno", comentó en un comunicado de prensa de la

Academia Americana de Dermatología (American Academy of Dermatology) la Dra. Noëlle Sherber, una dermatóloga. "Comprender esas causas y cualquier otra cosa que pudiera provocar los labios agrietados ayuda mucho a prevenir y tratarlos".



Sherber ofreció los siguientes consejos para prevenir y tratar los labios secos y agrietados:



Use productos labiales que no irriten. Use solo bálsamos labiales, pintalabios y otros productos para los labios que contengan ingredientes como aceite de ricino, ceramidas, dimeticona o aceite mineral. Elija productos con la etiqueta "sin fragancia" e "hipoalergénico".



Evite los tratamientos fuertes. El alcanfor, el mentol o el eucalipto pueden irritar los labios. Si los labios le queman, arden u hormiguean tras usar un producto labial, deje de usarlo. Vuelva a aplicar con frecuencia. Aplíquese bálsamo labial durante el día y antes de irse a la cama. Si tiene los labios muy secos y agrietados, use un ungüento espeso, como la vaselina. Los ungüentos conservan la humedad más tiempo que las ceras o aceites.



Proteja sus labios al aire libre. Antes de salir, aplique un bálsamo de labios con un FPS de 30 o más. Use un bálsamo labial con dióxido de titanio y/u óxido de zinc, y vuelva a aplicarlos cada dos horas mientras esté en exteriores. No lama, muerda ni rasque sus labios. Quizá lamerse los labios cuando los sienta secos parezca natural, pero esto puede empeorar el problema. En lugar de lamerse los labios, aplique un bálsamo labial no irritante.



No toque metal con la boca. No agarre artículos de metal, como los clips, las joyas o los popotes de metal reutilizables con los labios. Pueden provocar irritación. Manténgase hidratado. Beba bastante agua y use un humidificador en casa, sobre todo en la habitación mientras duerme.



"En general, los labios agrietados son inocuos, pero a veces pueden ser una señal de una afección médica", dijo Sherber. "Si sus labios secos y agrietados no sanan tras seguir estos consejos durante dos o tres semanas, hable con un dermatólogo certificado por la junta".