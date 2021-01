Novio de sobrina es mala influencia

Doctora Corazón. Quisiera solicitar su ayuda, pues requiero orientación o consejo. Mi sobrina es menor de edad y anda con un chavo mayor, le lleva como siete años. Nos preocupa que es mala influencia, no tiene trabajo y anda en drogas. Ella siempre ha sido una niña bien educada, pero tomó esa decisión y está con alguien que no es para ella. No sabemos cómo orientarla sin que se moleste.

Félix, 40 años



Buenas tardes, querido Félix, me llama la atención que seas tú, el tío, y no el papá el que hace la pregunta. ¿Qué pasa con los papás de esa sobrina?, ¿ellos no se preocupan por la relación, tú por que si? En fin, lo que puede ocurrir es que hablen con el chavo y le digan que pueden denunciarlo por andar con una menor de edad sin el consentimiento de los papás, y tal vez eso haga que él sea el que sea aleje de la muchacha; y también pueden decirle a ella que si no se aleja de ese chico pueden denunciarlo porque ella es menor de edad. El reto de las familias es que no pierdan de vista que los padres son la autoridad sobre los menores mientras sean menores, y pueden ponerles reglas.