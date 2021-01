El valioso rol del padre en la crianza de los hijos

Son muchos los prejuicios que nos rodean en la actualidad en cuanto al papel que debe desempeñar papá en el hogar. Tenemos la creencia de que él es quien debe hacer cumplir las reglas, quien dé autoridad, rigor, seguridad y estabilidad económica.

¿Será esto cierto? La función de padre no se desestima porque tenga menos valor, al contrario, es parte esencial en la vida de los pequeños, explica la socióloga Jenny Pineda: “Vivimos en un sistema heteropatriarcal machista que no solamente pone a la mujer en un estado de vulnerabilidad, también lo hace con el hombre”.

Este sistema, agrega la especialista, cohíbe al “macho” a la expresión de sus emociones, ridiculiza su papel cuando va mas allá de ser solamente el proveedor, cuando sostiene y cuida con protección y amor a ese pequeño o pequeña que lo ponen tan nervioso.

Concuerda con ella la pedagoga Joselin Chacón, docente en el Centro Cultural Sampedrano: “La sociedad como tal se ha encargado de hacer primordial solo el papel de mamá, dejando a papá como la persona encargada del aspecto económico del hogar”.

Para Chacón, un ente que influye mucho es el escolar, puesto que la mayoría de las veces se celebra con más ímpetu el Día de la Madre que el Día del Padre.

Papá es ese primer maestro en nuestras vidas, el que nos enseña a manejar una bicicleta, a volar un cometa, a jugar fútbol y a ganarnos todo en la vida honradamente. Todo esto y más hace que un padre sea la base del desarrollo social en la vida de un niño. No importa cómo y dónde, es importante hacerle saber al papá que el pasar tiempo de calidad con sus hijos es fundamental para la vida de los pequeños, añade Chacón.

Por su parte, Pineda expresa: “La base del desarrollo social no se limita solamente a la parte masculina, en Honduras; por ejemplo, las mujeres son quienes mantienen la economía del país a través del trabajo formal e informal. Sin duda, el trabajo de ambos proporciona a una sociedad equilibrios naturales, como la unión de ambos sexos para el mantenimiento de la raza humana”.

Cuando el hijo se siente amado por su padre no tiene nada que temer, siente la confianza de hablar con él, expresarle lo que siente.





Es importante seguir trabajando en reconocer todo lo bueno de papá y lo que este aporta a la vida de calidad de la familia.







Figura paternal



1. No está en discusión que el padre es el primer amor de las niñas y el superhéroe favorito de los niños. Gracias a él, nuestra brújula no falla. Ese hombre tiene la capacidad de reconfortarnos con un abrazo, hacernos sentir seguros y desear que ese momento sea eterno. Es el diamante del hogar.



2. Por supuesto que puede ser el confidente de sus hijas, es capaz de dar un consejo con delicadeza y severidad para que no caigamos en un error. Y claro, es ese ser al que podemos acudir para enfrentar un problema con valentía y orgullo, aunque por dentro él esté cubierto de miedo.



3. Sigamos su ejemplo. Él nunca se rinde y, por lo general, ignora el cansancio. Lucha día a día por ser un hombre de éxito y digamos con orgullo: “¡ese hombre es mi papá!”, y se esmera inagotablemente para hacer de nosotros personas con calidad humana. El rol de papá es el complemento del rol de mamá.



4. Si se cambiase el modo de ver al padre como solo una autoridad, los niños no tuvieran la desconfianza de tener una relación de amistad con su papá, en lugar de sentir miedo.