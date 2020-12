Lo deja el covid... y también su esposa  

Doctora Corazón, quisiera que me ayudaras con algunas dudas. Yo fui contagiado del covid-19 hace cuatro meses y la madre de mis hijos me estuvo atendiendo, estuvo ahí al pie del cañón. Pero recién salí de esa enfermedad y salvé mi vida, ella se alejó de mí y me dijo que ya no quería vivir conmigo, que solo quería ser mi amiga y que quería vivir aparte, solo me pide apoyo económico.

Lo que yo no entiendo es por qué a veces ella me busca mucho, quiere estar conmigo y me dice que en la intimidad no me quiere perder, pero por otro lado ya no quiere vivir conmigo y es lo que no entiendo. Romero, 54 años



Respuesta

Querido Romero, te felicito por haber superado el covid, sigue cuidándote.

Parece que lo que la mujer quiere es tener dinero siempre y sexo cuando quiera sin tener ninguna obligación a cambio. Y lo importante no es lo que ella quiere, sino lo que tú estás dispuesto a dar.

Para que tengas claro qué le ocurre a la señora tienes que preguntarle qué pasa con ella para que quiera tener este nuevo estilo de vida en el que no te consultó.