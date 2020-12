De qué color vestir el 31 de diciembre

Es tiempo de pensar sobre que deseamos para el año nuevo y poner todas nuestras buenas vibraciones para que sucedan.

Existen una serie de rituales de Año Nuevo en diversos países que muchos siguen para llamar a la suerte, trabajo y fortuna.

¿Sabías, por ejemplo, que las personas en Brasil visten ropa interior con los colores que representan lo que ellos quieren para el nuevo año?

Así que es muy común ver personas con ropas blancas que probablemente dentro visten una ropa interior secreta con el color de sus deseos.

Recibir el año 2021 es muy importante, pues todos deseamos que sea todo lo opuesto de 2020, así que para que sea el mejor, cada detalle cuenta.

Es por esto que aquí te dejamos una lista de colores que puedes utilizar la noche del 31 de diciembre, que te ayudarán a atraer buenas cosas.

Dorado. El dorado es el color de la abundancia. Utiliza este color si estás buscando la riqueza y el éxito profesional.



Rojo. Simboliza la alegría, el valor y la fuerza. Además, el rojo es el color de la pasión. Úsalo si deseas aumentarla en el siguiente año.



Negro. Aunque puede ser fácilmente asociado al luto y la tristeza, dale una oportunidad; sin embargo, es elegante y significa poder. Utilízalo para llevar un look poderosísimo.



Blanco. El color más apacible de todos. Significa purificación y puede ayudarte a dejar atrás todas las malas experiencias para empezar de nuevo. Además, si hablamos de estilo, puede combinarse con absolutamente todos los colores.



Turquesa. Lo que todos estamos buscando. El turquesa atrae el dinero y las buenas relaciones de pareja, por lo que llevarlo para recibir el Año Nuevo no es la peor idea de todas.

No es un color común en las tendencias de esta temporada, pero puedes encontrar accesorios y ensambles para combinarlos con negro, blanco o ambos.



Plateado. ¿Deseas el año 2021 lleno de emociones nuevas, diversión y éxito? Entonces el plateado será el indicado para recibir tu año nuevo.



Azul. La tranquilidad, armonía y serenidad son unas de las energías que podemos atraer al usar este color en el recibimiento del nuevo año.