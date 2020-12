Madre al borde de la histeria por su hija

¡Hola, querida Doctora Corazón! Espero que te encuentres muy bien de salud. Quiero comentarte que tengo una hija adolescente y ya no sé qué hacer con ella, se ha vuelto muy grosera, no respeta, contesta muy mal.

Estoy muy molesta, ya que todo le vale, entiendo que los adolescentes su ponen muy mal y que ni ello se aguantan. Pero eso no justifica sus malos modos, la verdad ya terminó con mi paciencia, he hablado con ella, la he castigado, incluso, lo que nunca, ya le he pegado. Eso no me gusta. Y la verdad ya no sé qué hacer.

Por favor, aconséjame qué hacer, a dónde ir o una terapia. ¡Estoy muy desesperada!

Romina H. 42 años







¡Hooola!, querida Romina. Gracias, me encuentro muy bien de salud, porque yo me cuido. Y espero que tú también aprendas a hacerlo, empezando por evitar estresarte y enojarte por el comportamiento de tu hija.

El gran reto que tienes en este momento es aprender a relacionarte de manera distinta con esa hija tuya. Tienes que identificar cómo decirle las cosas para que obtengas su colaboración y no su rechazo o su enojo. Te sugiero que tomes terapia.