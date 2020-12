Quiere hacer Webcam sensual por necesidad

Hola, Doctora Corazón, espero que te encuentres bien en medio de todo este caos. Quisiera preguntarte qué opinas sobre las chicas que hacen webcam sensual, ya que me estoy viendo corta de fondos y me parece que ahí puedes hacer muchas cosas sin necesidad de salir de tu casa. ¿Tú qué opinas de esta chamba?

Sarahí, 23 años



¡Hola!, querida Sarahí, afortunadamente me encuentro muy bien, gracias. Sí veo lo que ocurre alrededor, pero yo sigo las instrucciones que nos han dado para evitar contagios, y te sugiero que hagas lo mismo.

El tema de vender sexo es todo un rollo, pero hacerlo es responsabilidad de quien decide venderlo y de quien decide consumirlo y pagar por ello.



Hablas de webcam sensual, eso es vender sexo, aunque no te vayas a la cama con un tipo. El sexo virtual, es vender sexo. E insisto, es un tema de responsabilidad personal, si no tienes problemas con vender sexo, es tu decisión vender escenas sensuales. Y recuerda que a toda acción hay una reacción. O sea, que cuando se toman decisiones siempre hay consecuencias y hay que asumirlas.