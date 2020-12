7 tips de belleza para la temporada

Color favorito para las reuniones. No necesitas más que finos accesorios, como aritos dorados, juego de collar en plata o perlas, guantes y una clutch.



1. Maquillaje de fiesta. La clave para lucir genial en tu fiesta de Navidad es ponerte primero la sombra de ojos. Luego aplica tu base y cualquier otro maquillaje que quieras usar. De esta manera, sabrás que ninguna sombra de ojos suelta caerá en los lugares donde no la deseas.



2. Peinado sencillo. Uno de los mejores consejos de belleza que puedes dominar es el arte de los peinados sencillos. Si deseas levantar tu cabello, intenta torcer una sección desde la parte delantera; una vez torcido pon el gancho en su lugar en la parte posterior de la cabeza. Repite con el otro lado. Luego, toma el resto de tu cabello y haz un moño desordenado. Este look es elegante, simple y rápido.



3. Labios relucientes. Delínea tus labios con un lápiz labial de color claro y agrega base a las comisuras de tu boca. Luego, aplica una barra de labios cremosa con una brocha para labios antes de usar una brocha plana para agregar brillo. Puedes terminar con un brillo. Para darle más brillo a tus labios, agrega un poco de brillo labial transparente.



4. Combatir el alcohol. Para asegurarte de que tu piel brille a pesar del flujo de alcohol durante el período festivo, tu crema hidratante no será suficiente. En su lugar, invierte en algunas leches limpiadoras que contengan ácido hialurónico. También puede aplicar una mascarilla iluminadora.



5. Ojos cansados. Para asegurarte de lucir brillante y alerta durante la Navidad, date un pequeño masaje ocular para deshacerte de los ojos hinchados. Comienza en la esquina de uno de tus ojos y continúa hacia arriba, entre el hueso de la ceja y el ojo, frotando a medida que avanza hasta llegar al borde exterior del ojo. Repite a lo largo de la línea de las pestañas inferiores.



6. Abdomen plano. En primer lugar, intenta tomar cápsulas de menta o jugo de aloe vera. Cada uno hace un trabajo fantástico al apoyar el sistema digestivo y ambos pueden ayudarte a lograr un estómago plano al prevenir la hinchazón.



7. Pásalo bien. Estamos a punto de revelar uno de los mejores consejos de belleza navideños de todos los tiempos: diviértete. Asegúrate de pasar tiempo con las personas que te agradan y pasar al menos algo de tiempo con personas que te hagan sentir bien contigo misma. Pasar un buen rato es el tratamiento de belleza perfecto porque cuando lo estás pasando genial se nota: tu piel y ojos se iluminan, y todo el mundo te quiere y quiere pasar tiempo contigo.