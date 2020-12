La colección “upcycling” de Cayelala

El término Upcycling resuena cada vez más debido al interés de los diseñadores de moda de poner en práctica esta nueva tendencia de diseño.

Se trata de una técnica que incluye la transformación de residuos o deshechos para la fabricación de nuevos objetos de valor.

En pocas palabra: es la reutilización de prendas y tejidos. Puede aplicarse a cualquier tipo de diseño y fabricación tanto de objetos o prendas de vestir.

La diseñadora Fanne Medrano contando con la colaboración de Pepe Revolution & Textiles Liverpool ha creado una colección utilizando la mezclilla a su favor.

La misma fue presentada en Bac Credomatic Fashion Week 2020 con buen suceso.

Teniendo como escenario el Museo para la Identidad Nacional de Honduras en Tegucigalpa, hermosas modelos lucen en estas imágenes la nueva propuesta de Fanne Medrano, quien en entrevista con Amiga nos brinda detalles y curiosidades de la misma.



1. ¿Cómo surge Cayelala? ¿Para qué tipo de mujer está dirigida?

Cayelala nace hace varios años atrás por mi necesidad de diseñar piezas con mi estilo, me encantaría que todas las mujeres les guste el estilo de mi marca.



2. Esta es la primera colección de la marca, ¿bajo qué concepto fue elaborada?

CayelalaxPepe La colección Upcycle tuvo una mezcla de urbano y glam, con una idea inspirada en usar tela de jeans reciclada y usando prendas dándoles una segunda oportunidad de vida tuve la oportunidad de trabajar con la marca somos Pepe.

Elegí el upciclyng ya que tenemos que empezar a cuidar el medio ambiente y buscar en nuestro clóset todas esas piezas que ya no utilizamos, así aprovecharlas y darles uso.



3. ¿Cómo se pueden comprar las piezas de la colección?

Pueden visitamos en nuestra cuenta en IG @cayelala y enviarnos un mensaje, así nos ponemos en comunicación con las clientas.



4. Esta es su segunda marca, la primera fue Cayetana, ¿qué pasó con ella?

Esta es la nueva Cayetana, siendo sincera tuve un problema legal con la marca Cayetana, no la inscribí a tiempo cuando me fue bien en el Summer Fashion Week Honduras (SFWH) hace años y eso me llevó a cambiarle al nombre.

A todos los emprendedores les aconsejo que cuando lancen su marca lo primero que deben hacer es el registro de ella y no les pase los mismo que a mí, aunque estoy feliz con el nombre final Cayelala.



5. ¿Cuál es su visión y misión creativa como diseñadora de modas?

Quiero que mis clientas se sientan felices al vestirse de Cayelala, tengo muchos planes y espero en Dios poderlos cumplir.