Tiene una pena de amor

Hola, Doctora Corazón. Estoy sufriendo de amor porque no puedo salir a ver a mi novia. Mis papás no me dejan salir, no me dejan ni siquiera tantito, creo que están exagerando y mi relación va a terminar yéndose a la goma, porque de por sí ya andábamos mal, con esta distancia vamos a terminar cada uno por su lado.

José



¡Hooola!, querido José, tus papás tienen miedo de que vayas a contagiarte del Covid-19 y no soportan la idea de verte enfermo. Así que aprende a relajarte. Si realmente le interesas a tu novia tiene que entender que este es un momento complicado y que no se puede actuar como si nada pasara.

Y la distancia va a servirles para que se den cuenta si realmente les interesa la relación a los dos. Podrán darse cuenta si en verdad pueden ser una pareja amorosa y comprometida.

Aunque no estén cerca para besarse y abrazarse, pueden hablar por videollamada, esa es la manera para mantenernos relacionados en estos tiempos. Lo principal es que tú te des

cuenta de que sin salir colaboras a que el Covid-19 no se expanda más de lo que ya está en el país, y tu novia también tendría que entender esto. ¿O acaso ella es inmune a este virus?

Lo dudo. Entonces, cálmense los dos. Y ambos deben ocuparse en casa, necesitan organizarse actividades que mantengan su mente alejada del hecho de no verse. Ya volverán a hacerlo.