Padre sufre por sus hijos  

Hola, Doctora Corazón, tengo más de ocho años de no ver a mis hijos, me fui a Estados Unidos para darles una mejor vida, y cuando regresé mi esposa ya se había ido con otro hombre y se llevó a mis hijos. No los he podido ver, logré contactarla con ayuda de vecinos, pero no me deja ver a mis hijos.



Mi ex mujer dice que los abandoné y ya no puedo hacer nada. No quiero gastar el dinero de mis hijos en un abogado, por eso te pido ayuda para poder ver a mis hijos. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo?

Desesperado



Queridos Desesperado, tu situación habla de una pésima relación con la madre de esos hijos. Parece que en ocho años tú te fuiste a ganar dinero para darle una “mejor” vida a tu familia, pero te olvidaste por completo de lo importante que es la presencia y la comunicación con la familia que formaste.

Tanto los abandonaste que ella no se sintió con la responsabilidad de informarte que se iría con otro hombre y que se llevaría a tus hijos.

Creo que lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de la parte que te toca para que estés en la situación en la que estás. O sea, tu ausencia de ocho años. Y, en segundo lugar, va a ser muy importante que convenzas a tu mujer de que tienes derecho a ver a esos hijos, aunque te hayas ido ocho años.

Si no quieres gastar en abogados, vas a tener que hablar con ella cuantas veces sea necesario hasta que logres volver a ver a tus hijos. Ser humilde en las conversaciones contará mucho.