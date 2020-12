Consumo responsable de energía

Aunque el uso de electricidad aumenta en esta época, es posible tomar ciertas medidas sencillas, pero muy útiles para ahorrar energía al tiempo que no se afecta el medio ambiente.

Guillermo López, director de Lodela Solar & Energy Solutions, da los siguientes consejos para aplicar en el hogar.



1. Que se te prenda el foquito

Apuesta por los focos LED. Esta tecnología contamina menos, dura más y te permite economizar tu gasto de energía. A decir del especialista, no debes temer que tu casa parezca un consultorio u oficina, pues hay alternativas de luces cálidas.



3. Ahorra, ahorra

Si iluminas tu árbol de Navidad con focos LED y lo dejas encendido durante 21 días, sólo consumirías 5 kilowatts por hora, que equivalen a un gasto de 20 pesos, aproximadamente.



3. De la cena

Mueve la comida del congelador al refrigerador días antes de tu cena, así aprovecharás su baja temperatura para enfriar tus demás alimentos y ahorrarás en tu consumo. Además, no metas recipientes calientes al refri, así evitarás que roben frío.



4. Antes de salir...

Cada que abandones tu casa, apaga todo. Aunque quizás estás acostumbrado a sí desconectar los aparatos eléctricos, no olvides hacer lo mismo con tus adornos, pues, de lo contrario, generan un gasto innecesario que no disfrutarás