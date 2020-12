Ha perdido la atracción por su marido

Hola, Doctora Corazón, Lo que me ocurre es que desde hace tiempo dejé de sentir pasión y atracción por mi esposo, creo que ya no tengo más ganas de él y me volví frígida. Qué me estará pasando. Espero me puedas ayudar a encontrar una solución a esto.

Lorenza, 36 años



¡Hooola!, querida Lorenza. Si pretendes sentir la misma pasión, atracción y deseo que

sentías por tu esposo como cuando empezaron la relación, te tengo noticias: Eso no ocurre

en ninguna relación. Así como tú no eres la misma y tu esposo no es el mismo que cuando

empezaron su pareja, de la misma manera los otros ingredientes de la relación han cambiado y aquí es donde, entre los dos, tienen que revisar qué harán para reorganizar la pasión, la atracción y el deseo y no cancelar la vida sexual satisfactoria. Ya no puede ser sólo cuestión hormonal, ahora hay que prepararse para sentir. ¿Y cómo se hace eso? te preguntarás.

En primer lugar, hablando del tema con tu pareja para que entre ambos reactiven el asunto. En segundo lugar, dándose permiso de fantasear, de ir a una tienda de juguetes sexuales, de hacer citas para tener intimidad, de reconquistarse.

En resumen, de organizarse realmente una vida sexual consciente sin dejar el asunto al puro terreno de las hormonas. Y, por otro lado, también puede resultarte de utilidad acudir a una consulta sexológica porque si traes algún desequilibrio hormonal, esa podría ser una de las causas por las que tu deseo se ha bloqueado.