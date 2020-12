Se acaba de casar y solo piensa en el Ex

Doctora Corazón, he andado pensando mucho en una ex pareja, a pesar de que me acabo de casar y te juro que soy feliz con mi marido. Pero es que el otro era como mi otra mitad, sé que eso no existe, pero así me sentía con él, en todos los aspectos.



Sé que él también ya se casó y no voy a ir corriendo a hablarle, es más, tiene como año y medio que no lo veo, sé que suena bien tonto y no sé que hacer, dame tu consejo. Clarita, 27 años



Querida Clarita, ¿y qué te preocupa de pensar en tu ex? El pensamiento es algo que tú decides tomar en cuenta o no y hacer algo o no. Casarse con alguien no significa que en automático se borra todo el pasado amoroso de las personas, el gran reto es evitar clavarse en esos pensamientos y no empezar a construir problemas donde no los hay.

Dices que tu ex era tu otra mitad, que mal, eso significa que te veías como una mitad y si así ibas por la vida pues eso significa que todo lo veías a medias, caminabas a medias, olías a medias, comías a medias, ¡que cansado! Los seres humanos debemos replantear este sistema de creencias y de comportamientos.

Cada persona necesita identificarse como un ser completo responsable de su felicidad, y dejar de esperar que otra persona “te complete” (eso ocurre cuando vas a medias por la vida) o “te haga feliz”.

Nadie puede hacerte feliz, sólo lo eres si lo decides y te ocupas en conseguirlo. Dos seres completos y felices sólo caminan juntos por la vida, pero no le echan al otro la responsabilidad de sus sentimientos. Te recomiendo que te concentres en tu actual relación y dejes tu pasado en el pasado.

Quédate con el aprendizaje que seguramente te dejó esa relación y disfruta de tu presente, es lo que tienes, todo lo demás ya pasó.