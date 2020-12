Los mejores webs de tutoriales

Ya sea para pasar el tiempo libre en algo tan estimulante como productivo, el mundo de las manualidades o DIY (Do It Yourself o lo que es lo mismo en español: hazlo tú mismo ) se han convertido en la solución de problemas y hasta alternativas para decorar o regalar detalles.



En internet podemos encontrar infinidad de ideas, tanto en sitios web o blog donde de forma clasificada o por temática establecida, expertos te dicen cómo hacerlo en fotos y video.



Facilitando de esa manera el aprendizaje de sus seguidores, amantes de esta modalidad.

En estas fechas algunos sitios incluyen tutoriales navideños, sobre decoración, cocina y hasta para hacer reparaciones caseras.



No solo existe Pinterest, así que te invitamos a expandir tus búsquedas. Sí, ya se sabe que Pinterest es considerada la mejor web de tutoriales, sea lo que sea que busques, pero ADSLZone, la web líder para informarse sobre tecnología, comparte una interesante lista de nuevas opciones que valen la pena explorar.



En las mejores páginas y blogs de DIY nos enseñarán manualidades, proyectos de bricolaje, ideas de regalo o cosas mucho más complejas que simplemente hacer un collar con conchas o un marco de fotos.

Webs recomendadas



Wikihow

Es otra de las mejores webs que podemos tener siempre a mano con tutoriales ordenados por temáticas y para todo tipo de cosas. No solo hay tutoriales para hacer paso a paso algo sino trucos y consejos, por ejemplo.



eHow

eHow tiene prácticamente tutoriales de todo y está actualizado por lo que encontrarás trucos y consejos de actualidad. Por ejemplo, de Navidad encontrarás cómo hacer recetas, decoraciones o disfraces. La página está en inglés así que tendrás que manejar mínimamente el idioma o recurrir a traductores pero encontrarás ideas explicadas con imágenes, paso a paso.



Doityourself

Como su propio nombre indica, esta página web tiene todo tipo de instrucciones para hacer las cosas paso a paso y ordenadas por categorías: eléctricas y electrónicas, carros, hardware, jardín, interiores, limpieza… Hay tutoriales variados y de todo lo que se te ocurra. No solo encontrarás proyectos sino también trucos.



Instructables

Recetas, proyectos craft o ideas para decoración del hogar, pero también ideas para profesores o ideas con “circuitos” y tecnología. Puedes ver categorías específicas con Apple, Arduino, con LEDs o con Raspberry entre otros. La web y los proyectos están en inglés, pero es uno de los catálogos más recomendables para tener siempre a mano y hacer todo tipo de proyectos.





2nd Funniest Thing

Aunque su título esté en inglés, la página está completamente en español. Proyectos DIY haciendo reciclaje y evitando tirar cosas que podemos aprovechar en casa: una visera con bolsas de plástico o un mueble organizador con madera que encontremos en la calle, por ejemplo. Hay todo tipo de tutoriales disponibles para aprovechar lo que tengas. También hay talleres gratuitos a los que podrás apuntarte de forma presencial.



Selfpackaging

Si buscas ideas con cajas, cartón o ideas de envoltorios, este blog es uno de los mejores con tutoriales DIY y proyectos para aprovechar envases que tengas por casa o para hacer uso de cosas que ya no necesitas. Puedes filtrar por temas según necesites (Navidad, San Valentín, Pascua, Halloween) o acceder a la lista completa de tutoriales.



Handfie

Te permite filtrar por categorías, por zonas de casa, por producto, por material base o por tendencias. Hay trucos para el día a día que te harán ahorrar. Es otra de las webs más completas, completamente en español y con la ventaja de tener todo tipo de videos que nos ayudan a que seguir.



Ideas en 5 minutos

Tenemos ideas en 5 minutos, pero con videos con subtítulos y rótulos traducidos a nuestro idioma. Encontrarás tips de cocina, ideas de decoración, manualidades para el colegio, trucos y experimentos para niños. También tienen el canal Ideas en 5 minutos familiar con trucos y tutoriales DIY, con experimentos y consejos de belleza. No son tutoriales muy completos y elaborados sino pequeñas ideas curiosas.