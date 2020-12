EXCLUSIVA: Cecilia Rossell es la nueva Miss Honduras Universo 2020  

SAN PEDRO SULA. Cecilia Rossell (de 25 años de edad), nacida en Copán Ruinas, ha sido seleccionada por la organización Carimaxx como la nueva Miss Honduras Universo 2020, ella nos representará en el concurso mundial a realizarse el próximo año, posiblemente en abril.

Cabe mencionar que el evento del Miss Universo Honduras estaba listo para llevarse a cabo en mayo en Islas de la Bahía, pero la crisis sanitaria mundial provocada por el coronavirus obligó a Carimaxx a postergarlo hasta 2021.

Rossell pasó por un proceso de selección diferente, pero no menos riguroso, pese a su experiencia en concursos de belleza.

Cecilia no solo fue tercera finalista en este mismo certamen el año pasado, también logró el segundo lugar en Miss América Latina 2018, pero de igual manera tuvo que pasar por una terna de evaluación donde participaron excandidatas a Miss Honduras Universo.

Los tres directores de la organización Carimaxx, Bryan Espinoza, Carlos Rivera y Ricardo Caballero se encargaron de evaluarlas antes de elegir a la futura reina.

“Este año el Miss Universo nos dio el permiso para escoger a la joven que nosotros pensáramos fuera la indicada”, nos explica Carlos Rivera.

“Todas las que consideramos fueron chicas que participaron en el concurso en los años 2016 hasta el 2019. Les mandamos unos formularios y les pedimos que nos mandaran video, porque hay algunas que no habíamos visto desde hace tiempo. De 17 bajamos la lista a cinco”.

“Cecilia hizo un buen trabajo, mandó un video de calidad, muy humano. Es una niña bellísima no solo por dentro sino por fuera también. Es algo que ella quiere, es importante que las niñas quieran ser Miss Honduras Universo”.

Y efectivamente, como nos confiesa hoy en AMIGA, desde su infancia le han gustado los reinados, no solo como anhelo personal sino como un tributo a su madre. Y nos comparte, entre otras cosas, el porqué.







¿Cuál fue tu primera reacción cuando te eligieron como la nueva Miss Honduras Universo 2020?

La verdad yo estaba superemocionada, no me lo esperaba. Era algo que yo soñaba y deseaba desde que era una niña. Hace unos meses me contaron que harían una selección, pero no era nada seguro y que de las candidatas que ya habían participado anteriormente iban a elegir a una. Entonces, yo comencé a prepararme, porque pensé: puede ser mi oportunidad. Cuando me dieron la noticia yo estaba superfeliz y lo primero que hice fue agradecer a Dios.

Soñaste siempre con ser reina de belleza, ¿por qué?

La verdad, era porque a mi mamá siempre le gustaban los concursos de belleza. Ella me contaba que uno de sus sueños era ser Miss Honduras, pues lastimosamente ella se casó joven, luego me tuvo a mí, no lo pudo lograr. Entonces ella siempre me metía en los concursos de la escuela, del colegio, después a los concursos del pueblo, donde fui reina. Después fui a mi primer concurso, que fue Miss Teen Honduras cuando tenía 16 años.

¿En cuáles eventos internacionales has participado?

Internacional he ido solo a uno. A Miss América Latina en 2018 que se realizó en República Dominicana en Punta Cana. En ese quede de segunda finalista.

Cuéntanos un poco de esta experiencia y ¿cómo crees que lo aprendido te ayudará ahora?

Considero que los certámenes son una escuela, uno conoce a muchas personas y cuando uno sale del país, uno abre su mente. Este concurso me ayudó muchísimo. Yo vine con otra mentalidad. Considero que me va a ayudar. Tomé experiencia para ir con un poco más de “escuela” al Miss Universo.





¿Cómo será tu preparación para Miss Universo?

Desde ya estoy preparándome física y mentalmente, de la mano del equipo internacional de Miss Honduras Universo, conformado por mi Life Coach, Kenny Ledee, con quien ya estamos trabajando.

Próximamente, estaré viajando a Miami, Estados Unidos, donde el doctor Raúl Gonzáles, conocido como el Dr. GSmile, quien se encargará de mi sonrisa. Gloria Hincapié de mi cuerpo, la diseñadora Lucía Rodríguez y otros nacionales e internacionales me vestirán.





¿Qué opinas de la cirugía plástica en reinas de belleza? ¿Te harías alguna?

Pienso que las personas tienen derecho a ser felices, Si necesita una cirugía plástica para elevar su autoestima o sentirse mejor consigo mismo, no le veo nada malo. Considero que hay que ver el lado positivo de esto, en este momento yo no tengo ninguna cirugía estética, pero si en un futuro fuese necesario, no tengo ningún problema en hacerlo.

Hay grupos feministas que no apoyan los concursos de belleza, ¿qué opinas al respecto?

Pienso que hay muchos movimientos que tienen diferentes puntos de vista y hay que respetarlos, cada quien tiene su opinión. Sin embargo, en la actualidad, los que estamos en reinados de belleza queremos demostrarle a las personas que ya no solamente se trata de solo coronar a una mujer bella físicamente, tenemos un buen ejemplo en la Miss Universo del año pasado, Zozibini Tunzi, que es una mujer de raza negra con su pelo corto. Y ella dio un mensaje a la sociedad de que no solo la mujer que tiene cabello largo y piel blanca, es bella. Todas somos bellas. El Miss Universo es una plataforma que ha cambiado tanto que busca una mujer que transmita seguridad, una persona que pueda llevar un mensaje positivo, con una historia que pueda impactar a la sociedad. Ya no es el mismo concepto de belleza de antes.

Lamentamos saber que perdiste a tu mamá por causa del cáncer. ¿Cómo cambió tu vida?

Desde el momento que a mi mamá le detectaron cáncer mi vida cambió. Le dio cáncer gástrico. Mi mamá va a cumplir tres años de fallecida en abril. Tengo una hermana menor y mi papá, solo somos nosotros tres. En ese momento mi hermanita tenía 9 años, ahora tiene 12.

La muerte de un familiar afecta y más la muerte de una madre y eso me afectó. Entré en una depresión, me puse mal, pero después yo misma me dije que tengo que levantarme. La muerte de mi mamá me duele, pero tengo que seguir por mi hermanita, por mi papá, por mí misma.

Le quiero decir a las personas que estén pasando una situación similar que hay que seguir adelante. Siempre hay esperanza, hay que tener mucha fe para poder levantarnos y seguir nuestros sueños, hacerlo por las personas que amamos. Mi mamá me duele, pero la vida sigue y es eso lo que ella hubiera querido que hiciera.

En el futuro mi sueño es crear una fundación para ayudar a las personas con cáncer. Además de los medicamentos, se necesita mucha ayuda psicológica, por eso me gustaría crear una fundación para poder ayudar.

“Solo de imaginarme que voy a representar a todos los hondureños en el concurso más importante del mundo, eso es un sueño hecho realidad, voy a tratar de hacer el mejor papel posible”.



Perfil

Cecilia María Rossell Guerra

25 años



Nació

Copán Ruinas



Estudios

Egresada de la Carrera de Comunicaciones y Publicidad, trabajó en una empresa de transporte en San Pedro Sula

Habla inglés:

Sí

Altura:

Sin tacones mide 1.75 metros

Medidas corporales:

De cintura tengo 64 centímetros, de busto 91 centímetros y de cadera 92.

Pasatiempos:

Me encanta hacer ejercicios, leer y pintar al óleo

Personalidad:

Soy una persona muy disciplinada y entregada en todo lo que hago.









“Los concursos de belleza han cambiado, no solo se trata de elegir a las más bella, sino a una mujer que impacte positivamente en la sociedad”.





4 cosas que no sabes de Cecilia



1. Una de las cosas que nadie sabe es que me encanta cocinar. Si pudiera, me gustaría ser chef. Mi especialidad es la pasta.



2. Me encanta el fútbol, desde niña lo practiqué. Me gustaba jugar de defensa central. Lastimosamente no lo practico desde hace dos años porque sufrí una lesión en el pie y como me gusta modelar, tenía que elegir una de las dos cosas.



3. Soy aficionada a las actividades extremas. Ya probé todos los canopy de Honduras, me encanta!



4. Le tengo fobia a los espacios pequeños.

Fundación Carimaxx



En 2021 la organización Carimaxx espera lanzar Fundación Carimaxx, con visión social educativa. Los planes son abrir una oficina en San Pedro Sula donde se impartirán clases de modelaje y las capacitaciones que una aspirante a reina de belleza requiere. Además, premiarán a las futuras Miss Honduras Universo becando su carrera universitaria.