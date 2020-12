Viuda del primo lo inquieta

Querida Doctora Corazón, espero que estés bien. Te mando muchos saludos y quisiera pedir tu consejo. Estoy un poco confundido. Desde hace varios meses, la esposa de mi primo, quien ya falleció, me ha mandado mensajes diciendo que vaya a su casa a ayudarle con cosas, que estoy muy guapo, incluso, me pregunta si tengo novia. No sé si son ideas, pero imagino que quiere algo conmigo y no sé qué hacer. Ella me cae bien y es una buena mujer, pero no sé si esté mal conocerla más a profundidad.

Miguel, 33 años



Querido Miguel, gracias, estoy muy bien y deseo que tú también. “Me imagino que quiere algo conmigo”, dices. ¿Y tú? Es importante que tengas claro qué es lo que quieres con la viuda de tu primo.

Aquí no se trata de que esté mal o bien, sino de lo que crees que podrían organizar entre los dos. “Conocerla más a profundidad”, dices. ¿A qué te refieres?, ¿te ves en una relación con ella?, ¿qué pensará tu familia?, ¿la seguirán viendo igual?, ¿y a ti?

Pero, insisto, lo más importante es que tú puedas definir si a ti te interesa realmente organizar una relación con la viuda de tu primo o sólo quieres averiguar si se da la posibilidad de una aventura con la señora.