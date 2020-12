Planea dulce venganza contra vecina

Cuando estaba chavo andaba con una vecina, pero ella me engañó con otro y yo quedé muy mal. Con el tiempo se casó y tuvo dos hijos, después se divorció.

Yo ya no vivo en la casa de mis papás, también me casé y me fui con mi mujer a otro lado. Hace unas semanas fui a ver a mis papás y me la encontré en la calle, empezamos a platicar e intercambiamos números de teléfono. Desde ese día nos mensajeamos todos los días y me dijo que quería verme en un hotel.

La verdad me sigue gustando mucho, pero no sé, un amigo me dijo que le dijera que sí, que la grabe y luego suba el video a internet, para así vengarme. Una parte de mí sí quiere

vengarse de ella, pero otra quiere hacer lo correcto y decirle que no, que estoy bien con mi esposa. ¿Qué me aconsejas? En caso de decirle que sí, ¿me puede demandar por subir el

video a internet?

El resentido, 38 años



Querido resentido,te pregunto. ¿Te has detenido a pensar en tu esposa? Dices que tienes una buena relación, ¿por qué quieres arriesgarla para dizque vengarte de una mujer que no era para ti?

Hay cosas que están destinadas a no pasar, y lo tuyo con esa chava es una de ellas, haya sido como haya sido. Por otro lado, ¿confías en una mujer que te dejó por otro?, ¿qué te garantiza que no te grabe ella a ti y le muestre la grabación a tu mujer nada más por fregarte?

Ya te fregó una vez y puede volver a hacerlo. De hecho, me parece escandaloso que le hayas dado tu número y que te envíes mensajes con ella, porque las relaciones del pasado deben quedar en el pasado.

Sólo piensa en cómo te sentirías tú si llegas a enterarte que tu mujer se mensajea con algún ex novio y quiere encamarse con él. ¿Te gustaría?, ¿cómo crees que te sentirías?

Mi recomendación es que te concentres en tu matrimonio y que dejes que esa fulana organice su vida lo mejor que pueda sin que te metas con ella.