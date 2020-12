3 mascarillas navideñas de bricolaje sin costuras

Las mascarillas pueden ser divertidas. Aquí hay tres muy festivas que el sitio web eHow comparte por medio de un tutorial para hacerlo sin ningún tipo de costura.



Están hechas con dos capas de tela de camiseta, con solo la capa superior decorada. Dado que las dos capas no están cosidas juntas, puedes separarlas fácilmente y lava la capa que toca tu rostro. Entonces, ¿serás Santa, Rudolph o Frosty, El Hombre de Nieve? No importa qué mascarilla uses, estarás difundiendo alegría navideña en lugar de gérmenes.

Conste son mascarillas alusivas, no protegen del covid-19, puedes usarlas dentro de casa durante la celebración de Navidad o Año viejo con tu familia nuclear. También si lo prefieres, puedes usarla sobre una mascarilla desechable.

Lo que vas a necesitar

Materiales



Camiseta roja (Santa), Tijeras, Regla, Lápiz o tiza para tela, Fieltro blanco, Pegamento para tela * silicon caliente, Fieltro bronceado, Bolas de algodón, Pegamento caliente de silicona. Camiseta blanca (muñeco de nieve). Fieltro naranja, 5 botones negros grandes.

Camiseta marrón (Reno), Fieltro rojo, Fieltro negro, Limpiapipas,

Mascarilla de Santa



Paso 1: cortar la tela. Con una regla y un lápiz o tiza para tela, marca un rectángulo de cinco por nueve pulgadas en una camiseta roja. Este tamaño funciona bien para la cara de un adulto promedio, pero es posible que desees ajustarlo de acuerdo con el tuyo.



Recorta el rectángulo, asegurándote de cortar ambas capas de la camiseta para que tengas dos capas idénticas.





Paso 2: agrega las correas laterales.En los lados izquierdo y derecho, dobla el borde aproximadamente media pulgada y corta ranuras espaciadas uniformemente en el borde. Habrá espacio para hacer unas 10 ranuras. Es a tu gusto.Crea los agujeros para enhebrar las correas.



Corta dos tiras de camiseta de una pulgada por nueve pulgadas. Tira de las tiras con fuerza y ​​se convertirán en trozos de hilo de camiseta elástico. Estos serán los oídos. Enhebra las correas a través de las ranuras que cortó en la máscara, uniendo las dos capas.





Paso 3: haz un bigote. Recorta un bigote grande de fieltro blanco que tenga unas seis pulgadas de ancho.

Adhiérelo a la parte superior de la máscara con pegamento permanente para tela. También puedes usar una pistola de pegamento caliente, pero el pegamento para tela es más flexible. Deja un pequeño espacio en la parte superior para la nariz.

Paso 4: deja crecer la barba. Corta una forma de barba de fieltro blanco que parezca un círculo con un mordisco en la parte superior. Pega bolas de algodón con pegamento caliente en la barba para que quede bonita y llena.



Adhiere la barba a la máscara con tela o pegamento de silicon. La curva superior de la barba crea una sonrisa cuando se coloca sobre el bigote.



Paso 5: agrega la nariz. Corta un semicírculo de fieltro marrón y pégalo en la parte superior de la máscara por encima del bigote.





Paso 6: ajuste las correas para los oídos. Ate los extremos de las correas para las orejas para formar un lazo. Ajústalo según sea necesario para que la máscara quede segura alrededor de su cara.





Santa



Mascarilla de reno





Paso 1: corta la tela. Al igual que con la mascarilla de Papá Noel, marca un rectángulo de cinco por 9 pulgadas en una camiseta. Para el reno, elige una camiseta marrón o burdeos. Recorta la forma con unas tijeras, cortando ambas capas al mismo tiempo para que queden perfectamente alineadas.





Paso 2: coloque las correas para los oídos. Dobla los lados izquierdo y derecho y corte unas 10 ranuras espaciadas uniformemente a lo largo de los bordes.Corta dos tiras de tela de camiseta de una pulgada por nueve pulgadas.

Tira de las tiras para estirarlas y se convertirán en las correas para los oídos de la máscara.Pasa las correas para las orejas a través de las ranuras que cortó en la máscara.





Paso 3: crea el bozal. Corta un óvalo de unas seis pulgadas de largo de un trozo de fieltro marrón para el hocico del reno.Colócalo en el centro de la máscara con pegamento para tela.





Paso 4: agrega la nariz. De un trozo de fieltro rojo, corte un círculo redondo de aproximadamente tres pulgadas de diámetro para la nariz del reno. La nariz roja es para Rudolph. Si estás haciendo un genérico Reno, puedes usar fieltro marrón o negro.

Pega la nariz a la parte superior del hocico. Además, dado que Rudolph tiene una nariz muy brillante, pega un pequeño trozo de fieltro blanco en la nariz para indicar brillo.





Paso 5: dale una sonrisa. Recorta una forma de sonrisa de fieltro negro y pégala al hocico. Adjunta una sonrisa desquiciada.

Paso 6: haz las astas. Agregar cuernos a esta máscara es completamente opcional, pero créeme, realmente hacen la máscara. Empieza por retorcer dos piezas de limpiapipas marrones para formar una V

forma al final.



Coloca la sección en V de los limpiapipas retorcidos sobre un trozo de fieltro marrón. Aplica pegamento de silicon caliente alrededor de la V y coloca otra pieza de fieltro bronceado encima. Presiona las dos capas de fieltro juntas.Corta alrededor de la V para revelar las astas. Querrás hacer dos juegos de astas.





Paso 7: coloque las astas. Pase los limpiapipas a través de las mismas ranuras que usó para las correas para los oídos.



Dobla hacia atrás el exceso de longitud de limpiapipas en la parte posterior de la máscara y asegúralo deslizándolo por una de las ranuras. Ata las correas para las orejas para que se ajusten bien alrededor de tus oídos.





Reno



Mascarilla de muñeco de nieve



Paso 1: corta la tela. De nuevo, marca un rectángulo de cinco por nueve pulgadas, esta vez en una camiseta blanca. Corta un rectángulo de las dos capas de tela de la camiseta.



Paso 2: haz las correas para las orejas. Dobla los dos bordes de la máscara y corte unas 10 ranuras espaciadas uniformemente a lo largo de los bordes. Corta dos piezas de tela de camiseta de una pulgada por nueve pulgadas.Tira de las tiras para estirarlas.Pasarlos por las ranuras de la máscara.





Paso 3: haz una nariz. Corta una zanahoria de cuatro pulgadas de largo en fieltro naranja.Pega con pegamento caliente de silicon la base de la nariz al centro superior de la máscara. Pellizcar la base mientras se pega agrega dimensión a la nariz. Porque la nariz sobresale y necesita más soporte, el pegamento caliente funcionará mejor que el pegamento para tela para esta tarea.



Paso 4: agrega la sonrisa. Pega algunos botones en forma de sonrisa debajo de la nariz.



Paso 5: ajusta las correas para los oídos. Ata las correas de las orejas en un lazo y ajústalas según sea necesario para que la máscara se ajuste cómodamente alrededor de tu cara.