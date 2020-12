Es un hombre demasiado tímido

Hola, Doctora Corazón, te quería preguntar, ¿qué hago para seducir a una muchacha? Porque yo no sé qué hacer porque como que soy tímido. Ella me gusta mucho y quisiera acercarme. Ojalá me puedas ayudar.

Mario



Querido Mario, no hay magia o truco, tendrás que atreverte a hablar con la muchacha si pretendes organizar algo con ella.

Puedes empezar a tener detalles con ella, averigua con alguien que la conozca qué es lo que le gusta. Si toma café puedes llevarle uno y en ese momento aprovecharás para mostrar tu interés en ella.

También podrías llevarle una flor (pregunta qué flores le gustan) El reto es que averigües lo más que puedas sobre la chica para que sepas qué hacer para acercarte y hablar con ella para invitarla a salir. Espero que seas una persona amable y detallista porque eso te ganará el corazón de la chica.