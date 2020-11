Escoge mal padre para su hijo

Hola, Doctora Corazón, ¿cómo estás? Espero bien. Tengo una pregunta con respecto a mi relación. Mire, estoy embarazada y el problema es que el padre de mi hijo y yo decidimos separarnos porque él se la vive de fiesta. Sin embargo, sí quisiera educar a mi hijo en un espacio de amor y que esté cerca de su padre, pero no sé cómo hacerlo. El padre a veces pone de su parte y a veces no, así que eso me desespera. Ayúdame con tus consejos.

Malia



Querida Malia, gracias, me encuentro muy bien y mi deseo es que tú también logres sentirte mejor de lo que te sientes ahora. Desafortunadamente es imposible que sola construyas para tu hijo un espacio de amor con un padre presente si el padre no quiere ser padre.

Si tuvieron sexo sin protección o si se les rompió el condón, y si ustedes no eran una pareja con un plan, por eso estás atravesando un gran conflicto por el comportamiento de ese futuro papá.

Si para las mujeres es un proceso difícil adaptarse a la maternidad, cuando ése no era al plan, para los hombres es más complejo porque ni lo deseaban ni lo esperaban. Entonces, lo que te queda es no esperar lo que ese hombre no puede dar, y, lamentablemente, vas a engrosar las filas de las madres solteras que existen en este país.

Ojalá que este chavo logre conectar con su paternidad cuando nazca la criatura, y si no lo hace, de cualquier forma, está obligado a ayudarte con la manutención del hijo. Vuelve a hablar con él, pero no esperes mucho en el futuro.