¿Cómo limpiar después de una inundación?

Tras el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota por Honduras, a los afectados solo les queda hacer el recuento de los daños en sus hogares o negocios afectados por ambos fenómenos naturales.



Cuando puedan volver, las personas evacuadas tendrán una ardua tarea por delante que también implica revisar los muebles que se pueden rescatar, la estructura de la casa, las condiciones de paredes y techos y artefactos eléctricos, por lo que se necesita desconectar la corriente eléctrica.



Los limpiadores para uso doméstico son efectivos para estos casos. Los desinfectantes se deben usar para prevenir el crecimiento de los microorganismos que trae el agua de la inundación y que causan enfermedades. Dependiendo del nivel de agua que su vivienda recibió, podría tener la necesidad de botar alfombras, muebles u otros textiles muy dañados.



Después de que el área se haya secado, incluyendo vigas de madera, aislamiento, paneles de yeso, etc., deben usar también desinfectante para deshacerse de bacterias que pudieran haber surgido a través de desagües, inodoros, etc.



Consecuencias. El gran problema de sufrir una inundación no son solo los daños superficiales. El agua se filtra por el suelo y puede causar graves daños en la estructura de la casa.



Si no se actúa debidamente la humedad se filtra hacia el interior de suelos y paredes y provoca la aparición de moho.Este es muy perjudicial para la salud si nos exponemos a él durante periodos prolongados de tiempo, y puede ser la raíz de problemas respiratorios, alergias, asma y otros tantos.



El moho puede empezar a crecer después de un día o dos, así que es importante actuar lo más rápidamente posible si su casa se ha inundado.



Las superficies duras, los artículos no porosos y que no absorben el agua, se pueden limpiar con detergentes. Una vez estos artículos están secos, es seguro devolverlos a su hogar sin tener que preocuparse de que causen moho.



Lo mejor es que se deshagan de los elementos porosos que absorben el agua y que no se pueden secar por completo en 24 o 48 horas.



Precauciones. Laura Barcelona, jefa del servicio de Infectología del Hospital Houssay, recomendó a través de Infobae seguir estos pasos de limpieza:



-Desinfectar e higienizar las paredes, los pisos y otras superficies de la casa como las alacenas y la refrigeradora además de todos los objetos y utensilios que hayan estado en contacto con el agua contaminada.



-Lavar con agua caliente y detergente por separado toda la ropa usada durante las labores de limpieza y la que haya estado en contacto con agua contaminada o de la inundación, ya que, son todas vías de transmisión de enfermedades.



-Retirar y desechar los artículos que no puedan ser lavados o desinfectados como colchones, alfombras, tapices, cosméticos, peluches juguetes de bebés, almohadas, artículos esponjosos o de goma, libros.



-Las inundaciones pueden llevar a encontrar ratones, serpientes y otros animales en el interior de la vivienda que llegaron con el agua y la vegetación. Para evitar esto, es fundamental cuando uno hace el ingreso a las casas, tener un buen calzado y guantes, ya que puede haber materiales cortantes que pueden traer un alto grado de infección.



-Es importante reponer las mamaderas y los chupetes del bebé. Si la madre está amamantando a su hijo, debe seguir haciéndolo. La leche materna ayuda a generar defensas en los niños. Lavar las mamaderas nuevas con agua segura.

-Lavar los vasos, platos y otros elementos de cocina con detergente abundante y, de ser posible, refregar todo con un cepillo para evitar residuos del agua contaminada de la inundación. Desechar los utensilios de madera y de plástico. Para desinfectar ollas y utensilios de metal, se deben hervir durante 10 minutos.

Pasos a seguir para limpiar

Abrir puertas y ventanas de toda la casa

Baja la humedad

La reducción de la humedad puede ayudar a que todo se seque más rápidamente. Abre las puertas y ventanas, abre los armarios y gabinetes, utiliza ventiladores para circular el aire. Sé paciente, ya que el proceso podría tomar semanas.





Lo ideal es comprar presentaciones grandes de los productos de limpieza para ahorrar tiempo y dinero



Productos

Los limpiadores líquidos o en polvo son más baratos y más prácticos que los productos en aerosol. Si van a limpiar y desinfectar áreas grandes compren estos productos también en cantidades grandes para que ahorre dinero.

Clasificar todo les ayudará a desechar o conservar lo necesario





Clasifica y elimina desechos

Divide el contenido de tu hogar en tres categorías: los artículos que deseas guardar (muévelos a un lugar seguro y seco), los artículos que deseas descartar (ponlos afuera para que se sequen) y la basura (ponlos en bolsas para basura).

Desinfectar todos los ambientes y muebles es fundamental para prevenir enfermedades





Desinfectar

Puedes usar cloro en 10 partes de agua para desinfectar. Usa Lysol, o aceite de pino para desinfectar todos los demás textiles que se puedan lavar. Si artículos de lana o seda fueron afectados, llévalos a un lavado profesional en seco.





Puedes usar cloro diluido en agua para desinfectar tus muebles



Muebles y otros

Para desinfectar muebles y alfombras, los desinfectantes como el cloro se pueden usar en forma diluida. Recuerda, nunca se debe de mezclar el blanqueador de cloro con la “amonia” ya que juntos pueden producir vapores tóxicos.

Antes de iniciar con las reparaciones debes medir los niveles de humedad y efectos en la estructura para hacer el trabajo de forma segura





Reparaciones

La limpieza y las reparaciones necesarias después de una inundación pueden tomar varios meses. Si en tu casa o edificio la humedad es muy elevada, es mejor esperar 6 meses antes de remodelar.

Expertos



Empresas que ofrecen servicios de sanitización y fumigación:



1. Truly Nolen Honduras

SPS: 9879-1291

El Progreso: 9430-8417

La Ceiba: 9590-0217



2. Terminix Honduras.

Teléfonos: 22384600, 22371236 y 22035308



3. Rentokil

SPS: 2509-4678



4. Fumiclean

SPS: 95029815