Consejos de maquillaje para principiantes

Si apenas estás adentrándote al mundo del maquillaje, estás a punto de ver una increíble y casi milagrosa transformación. Un rostro natural es hermoso, pero el maquillaje puede ayudarte a resaltar lo que tienes, perfeccionar tus facciones y hasta tener un cambio de apariencia casi perfecto.

Además puedes utilizarlo para salir de noche, de día, para eventos formales, para la playa, ¡para lo que sea! Y lo único que requiere es práctica, habilidad, y un par de truquitos



Practica: La única forma de perfeccionar una habilidad, como el maquillaje, es practicando lo más que se pueda. ¡No te rindas! Sí, es algo difícil para muchas, pero te aseguramos que los resultados valdrán la pena.

Inspírate: Puedes buscar vídeos en Youtube sobre tutoriales y #tips para empezar a maquillarte de acuerdo a tus necesidades. De igual manera, puedes inspirarte con fototuriales o diferentes ‘looks’ en Pinterest o Tumblr.

Delineador: Si quieres que tus ojos se vean más grandes, usa un poco de rímel y delinea la parte superior de tu párpado. Si lo que buscas en lo contrario, hacer pequeños tus ojos, delinea la parte inferior de tu ojo.



Experimenta cuando no tengas qué hacer: Lo peor que puedes hacer es experimentar con un nuevo look cuando tienes que ir a algún lado. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si terminas hecha un desastre? No te pongas atrevida unas horas antes de la fiesta, mejor practica el día anterior para evitar problemas.

Espejo de aumento: Un espejo con aumento te ayudará a ver mejor, pero no te permitirá tener una buena perspectiva de la zona que estás maquillando. De igual manera, es importante que te depiles y te pintes bajo una buena luz, no en la noche o bajo una lámpara.

Rímel: Si quieres que tus pestañas estén intactas por mucho tiempo, calienta un poco tu encrespador de pestañas antes de rizarlas. Al pintarlas con rímel, asegúrate de aplicar una capa solamente y luego otro par. No satures de tanto producto tus pestañas, o podrías saturar tu mirada.

Usa productos cremosos: Los productos cremosos tienden a verse más naturales que los polvos, así que son los más recomendables para adolescentes y para principiantes ya que también son más manejables.