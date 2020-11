Hombre busca quien lo ame

Hola, Doctora Corazón, yo ando en busca de una persona que me ame, porque con mi anterior relación no me fue bien; yo no sé si soy hombre de bien o de mal, pero yo siempre lo di todo por ella, pero lastimó mis sentimientos y no sé qué puedo hacer. Muchas gracias por el espacio y ojalá me puedas ayudar. Luis Antonio, 28 años



¡Hooola!, querido Luis Antonio, la única persona que puede amarte incondicionalmente eres tú. Y cuando aprendas a amarte a ti mismo y a ser feliz contigo mismo, entonces dejarás de poner en manos de otra persona la responsabilidad de tu felicidad y podrás atraer a una persona a tu vida para acompañarte, no para hacerte feliz, porque ya sabrás ser feliz por ti mismo y para ti mismo.

Tú eres el único responsable de ser feliz. Por ahora es importante que te des cuenta de que todavía estás en duelo (y el duelo duele) por la relación que no salió como tú esperabas, y, por lo tanto, no estás listo para entrar a una nueva relación. Date tiempo para pasar el proceso de duelo y para estar bien contigo mismo.

Tal vez sería de utilidad que tomaras terapia para que comprendas a qué se debe que pongas en manos de otra persona tu felicidad.