¿Coquetea con "Me gustas"?

Hace dos años estaba bien clavado con una morra, le llegué, pero me dijo que sólo quería que fuéramos amigos. Yo acepté, pero nunca nos volvimos a hablar. La tengo en Facebook y veía las fotos que subía con su novio.

Desde hace unas semanas que no sube nada y le da like a todo lo que yo publico, lo que sea, ella es la primera en darle like. Antes nunca me había dado like a nada, eso me pone a pensar que a lo mejor ya terminó con su novio y quiere que nos acerquemos de nuevo.

Tengo miedo en volver a hablarle porque la vez pasada sentí feo, pero me sigue gustando bastante. Qué piensas, ¿le hablo y veo qué onda o son imaginaciones mías?

C. J.



Querido CJ., ¿en serio volverás a las mismas arenas movedizas de hace dos años? Lo que pasó ya pasó, ¿qué necesidad de volver a lo de antes cuando tú ya no eres el de antes?

Dices que la chava te gusta, ¿y es la única que te gusta? Supongo que existen otras chavas que te gustan y no te han bateado. Además, estás especulando, dices que esa chava antes no te daba likes y ahora sí. Eso sólo significa eso.

Que pienses que dejó al novio y que ahora se interesa en ti es sólo una telaraña en tu cabeza, pero no sabes si es real. Si quieres sufrir de nuevo, adelante. Si aprendiste de tu sufrimiento, ya sabes que con esta chava ni darle likes.