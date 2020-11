Suegros metiches lo separan de su familia

Hola,Doctora Corazón, ¿cómo estás? Lo que pasa es que tuve un problema hace 7 meses con la mamá de mi esposa, es que es muy metiche, muy ignorante, no sé qué le pasa a esa señora. Por problemas que tuve, me fui a vivir un año con mis suegros, pero mal aconsejaron a mi esposa, le hablaron mal de mí. Yo hice mi negocio con ellos, vendemos productos, pero no nos llevamos bien.



En el año que viví con los señores hice mi negocio y mi esposa puso poco dinero y yo puse la mayoría del capital, pero la mamá de ella, como vio que estaba jalando bien el negocio y vio mercancía, me culpó de robo, y a mí me dio coraje y me salí de esa casa. Ya tengo mi casa, pero por tonto no me las traje y extraño mucho a mi esposa y a mi hija, a quien veo cada 15 días, y a mi esposa quisiera verla, besarla, acariciarla, pero sus papás se meten mucho en nuestra relación y de algunos meses para acá pues ya casi no nos hablamos, sólo veo a mi hija.

Doctora, te pido que me des un consejo, para saber qué es lo que puedo hacer. Muchas gracias. Cuídate mucho.

Germán, 27 años





Querido Germán, gracias, estoy muy bien y espero que tú también. Te digo que si amas a tu esposa y a tu hija vas a tener que tragar gordo y pedir perdón. Sé que muchas familias políticas son un caso para la araña (por la complejidad de sus comportamientos), pero son los familiares de nuestras amadas parejas y tenemos que aceptarlos, pero es no significa que haya que quererlos.



No tienes que quedarte cerca de tus suegros y tampoco, insisto, tienes que quererlos, pero sí necesitas acercarte para recuperar a tu familia y llevártela a vivir contigo.

El gran reto es que puedas hacer ese acto de humildad que te recomiendo y que logres hablar con tu esposa para que tome una actitud adulta y entienda que ahora su familia son tú y su hija, y sus papás son su familia de origen, y nunca dejará de serlo, aunque no viva en su casa.

Date cuenta de que los papás sólo quieren proteger a sus hijos, pero hay que ayudarles a darse cuenta de que la hija ya es una adulta y que tiene una relación contigo porque así lo quiso. Aplácate y aplícate. Si amas realmente a tu mujer y a tu hija hay que ir a por ellas. Gracias por tu abrazo, te mando el mío.