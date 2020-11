11 maneras de lucir bien las botas

Las botas se han convertido en esta década en el calzado predilecto. Lejos quedó el concepto de que solo se usan para ir de rodeo o montar a caballo. En la actualidad van con todo tipo de vestuario casual que se pueda imaginar.



Es un hecho innegable: las botas cuanto más altas, más favorecedoras. Son el tipo de calzado que te hace más alta sin ser necesariamente de tacón y hacen tu pierna más delgada, sobre todo sin son de un color oscuro.

\

Uno de los trucos para llevar botas hasta los muslos, sin lucir más bajita, es combinar el tono de tu calzado con una prenda del mismo color o uno parecido. Opta por un look con tonalidades similares para alargar tu figura. Llevar colores parecidos en las prendas dará continuidad a tus piernas y lucirán kilométricas.



No le tengas miedo a usar botas altas, mejor úsalas con minifaldas para que tu estatura no se vea afectada.

Dejar a la vista un poco de tus piernas creará la ilusión óptica de que mides más de lo que es en realidad. Aprovecha que existe una gran variedad de diseños de falda y elige la que le va mejor a tu tipo de cuerpo. Si tienes una silueta de reloj de arena o quieres resaltar tus curvas, una gran opción es usar una falda entallada.



La experta. El clima ha cambiando, ya es el momento de desempolvar las botas. Recomiendo pensar en modelos cómodos y versátiles sin olvidar sumar un modelo de tendencia para que estés actualizada, aconseja Marita Gerloni, asesora de imagen personal.



Revisemos las básicas que podrás combinarlas con todo: bajo la rodilla, sobre la rodilla, mosqueteras, sobre la pantorrilla.



La punta y el alto del taco los puedes elegir dependiendo del efecto que desees generar según tus proporciones y otros factores como la comodidad o las actividades que sueles realizar.