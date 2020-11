Familia engorda por culpa de la pandemia

Hola, Doctora Corazón. Quiero de favor que me des tu opinión o un consejo. Ahora con lo de la pandemia, todos en mi casa han subido de peso porque siguen comprando comida como si tuviéramos actividades.

Antes mis hermanos y mis papás iban a hacer ejercicio de vez en cuando al gimnasio, y como que eso les ayudaba a mantenerse sin engordar, pero ahora con el encierro siguen comiendo como antes y ya están gordos. Les he dicho que no compren tanta comida chatarra, pues nos afecta a todos, pero no me hacen caso.

He pensado en que mientras me cuide yo, pues allá ellos, pero son mi familia y no quiero que comprometan su salud. ¿Cómo les hago entender que deben pensar en su salud? Muchas gracias por tu tiempo, te mando un gran saludo.

Beatriz, 30 años







¡Hooola!, querida Beatriz, como bien dices, sólo puedes cuidarte a ti. Por más que te preocupe tu familia, no hay manera de que les quites la comida de las manos o impidas que se la lleven a la boca.

Cada ser humano adulto es responsable de las decisiones que toma y de las acciones que realiza. Así que cuídate a ti misma, y tal vez cuando dejes de fregarlos con lo que piensas en relación con su sobrepeso, tal vez, y sólo tal vez, decidan hacer algo al respecto. Mientras tanto, ensaya el disfrute de la vida cada día. Un día a la vez.