Extraña mucho a su hija

Fíjese que soy madre de una sola hija de 27 años, quien ya hizo su camino, pues se fue a vivir con su novio hace un mes. Estoy contenta por ella porque se les ve muy felices, el problema soy yo, estoy muy triste, ya que me quedé sola, mi hija me apoyaba mucho en las labores domésticas y con su compañía, yo la disfrutaba muchísimo, ahora llego del trabajo y la casa está vacía, no puedo dormir y ando sin ánimos, sé que los hijos son prestados, pero ha sido muy difícil está situación para mí, qué me recomiendas.

Tere, 55 años





Querida Tere, es muy explicable tu tristeza porque estás atravesando un duelo al perder la forma de vida que tenías en compañía de tu hija. Sé paciente contigo misma y date cuenta de que necesitas tiempo para superar este cambio de vida y verás que vas a ir encontrando otras cosas en las cuales puedas ocuparte e instalar en tu vida nuevas rutinas.

Te recomiendo que busques la forma de tomar algún curso, aunque por el momento hay muchas cosas que no se pueden hacer presenciales, pero podrías hacerlo por internet y su no sabes de tecnología pues es el momento de aprender para que descubras otras cosas.

También, aún en grupos de internet, podrás encontrar nuevas amistades con las que aprendas cosas nuevas. El gran reto es que te seas comprensiva contigo misma y seas paciente para cruzar este nuevo camino contigo misma.

Trátate con amabilidad, haz algo que te guste mucho, e, insisto, organiza otra rutina contigo. Y si la carga emocional es muy grande, entonces te resultará de mucha utilidad acudir a terapia para superar esta etapa de tu vida