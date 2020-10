No sabe cómo orientar a su hija  

Querida Doctora Corazón, mi hija ya está entrando a la adolescencia y no me gustaría que estuviera desinformada, que no explorara su sexualidad a plenitud como a muchas mujeres nos pasa, pues nos reprimieron mucho.

La cosa es que no sé cómo empezar a abordar el tema con ella, qué libros recomendarle o llevarla con algún especialista, a mí me gustaría que fuera una mujer plena en todos los sentidos, aunque tampoco quiero adelantarla a temas. Espero que pueda ayudarme.

Patricia, 40 años





Querida Patricia, te felicito por querer orientar a tu hija en el tema de la sexualidad. La verdad es que vas a hablar del tema con ella desde tu experiencia, desde la información que tienes, desde la actitud que tengas en relación con tu propia sexualidad. Y, de hecho, te informo que ya la has estado educando desde que era niñita.

En la actitud ante la desnudez, ante su forma de vestir, de sentarse, de relacionarse con niños. Ahora se vale que le preguntes sobre sus dudas en el tema porque lo más seguro es que en la escuela le están hablando sobre sexualidad.

Más que tú le hables a ella de lo que quisieras para su vida, pregúntale qué siente de lo que ve en la escuela o de lo que hablan sus amistades e incluso de lo que ve en televisión.

Dices que no quieres adelantarla en temas, ¿qué temas serían esos? Dices que quieres una mejor vida para tu hija,¿qué significa eso para ti? Sólo puedes hablar de sexo con tu hija desde tu experiencia, dudas y prejuicios. ¿Qué es lo que te gustaría?

Que disfrute de un noviazgo de manita sudada, o con caldeadas; que no tenga un embarazo adolescente, que no se contagie una infección de transmisión sexual, que no tenga sexo antes de que esté lista para asumir las consecuencias, que aprenda a usar anticonceptivos, o a estar alerta para que no abusen de ella.

Dices que quieres que ella viva su sexualidad a plenitud, desde tu punto de vista ¿cómo crees que es eso?Te sugiero que busques la ayuda de un sicólogo o terapeuta sexual para que te oriente.