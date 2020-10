¿Dialogan o puro bla, bla, bla..?

Querida Doctora Corazón, espero que estés bien. Te mando muchos abrazos. Últimamente he tenido muchos problemas con familiares por algunas discrepancias políticas. Obviamente hay problemas cada vez que dialogamos, lo cual provoca muchos problemas familiares. Me puedes dar un consejo, porque ya no sé qué hacer.

Miguel, 33 años





Querido Miguel, gracias, estoy muy bien y espero que tú también. Recibo tus abrazos y te mando los míos. En cuanto a lo que pasa en tu familia, fíjate que dicen que si queremos llevar la fiesta en paz no hay que hablar de política o religión; sin embargo, cada persona tiene derecho a su opinión en estos temas, el reto es no pretender que otro piense igual o menospreciar a quien piensa distinto. Nadie posee la verdad absoluta. Si en tu familia no han aprendido a respetar las diferencias, lo mejor es que no se metan a hablar de política.



Tú dices que dialogan, pero si se generan problemas quiere decir que no se escuchan, sino que todos pretenden imponer su punto de vista y así no hay manera de llegar a un acuerdo. En tu familia no dialogan, sólo oyen un bla, bla, bla, del otro y pretenden imponer puntos de vista. Si no saben respetar a otro, insisto, lo mejor es que eviten hablar de política. Además, cuando una relación de familia es saludable se aguantan las diferencias y las discrepancias no significan ruptura o distanciamiento.¿Qué hace que tu familia no respete las diferencias y pueda vivir sin darle más peso del necesario a una diferencia de opiniones?