Reglas de estilo de Victoria Beckham

1. No tienes que ser una superheroína para ponerte una capa. Un saco sobre los hombros es el complemento perfecto para un conjunto implecable.



2. No le temas a la monocromía en tonos brillantes. Se trata de una coordinación que podría ser considerada arriesgada, pero, como lo comprueba la diseñadora de moda, muy en tendencia.



3. Siempre es mejor ir demasiado bien vestida que mal vestida. A donde vayas, tu look es tu carta fuerte de presentación.



4. Una cartera puede hacer todo tu outfit. Ni cruzada al torso, ni pendiendo del hombro, y mucho menos en la cintura, a Victoria le gusta la bolsa abajo del brazo o en la mano.



5. Los zapatos masculinos son la alternativa más chic a los tacones. La diseñadora ha encontrado en detalles clásicos de la moda masculina el elemento base para looks fabulosos, elegantes y seductores.



6. Puedes llevar traje incluso fuera de la oficina. Los trajes sastre son elementos claves de su estilo y coordinados son indispensables esta temporada.



7. Jeans y tacones es una buena idea. El contraste entre una prenda completamente casual y los zapatos más elegantes es una apuesta de estilo de Victoria.



8. Una gabardina es atemporal y va con todo. Una prenda de origen inglés que se ha convertido en la protagonista de los coordinados más estilosos de los días de lluvia en el mundo entero.



9. No hay casi nada que no puedas usar con una camisa blanca. Desde Carolina Herrera hasta Victoria Beckham, las camisas blancas de vestir van con todo (y van bien).



10. El makeup es parte de su look, y no es un simple accesorio, es el que hace que tus ojos se abran, tu cara cobre forma y tu sonrisa sea contagiosa.