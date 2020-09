Hija envidia a su madre

Doctora Corazón, hola, quiero contarte mi situación, para que me des un consejo o qué puedo hacer. Creo que le tengo envidia a mi mamá, por cómo es y por la gran cantidad de amigos que tiene y la facilidad con que los hace, a pesar de que ya no es una jovencita.

Yo soy la mayor de mis hermanos, tengo 38 años, estoy casada y tengo 3 hijos. Antes del encierro por el virus mi mamá, de 58, años andaba siempre con sus amistades, en fiestas o reuniones, tanto que no se ha sentido sola en estos meses pues siempre anda en el chat o videollamada con sus amigos, y yo quisiera un poco de eso, pues realmente no tengo amigos.

Tengo un poco de sobrepeso, en cambio mi mamá se mantiene muy bien, necesito saber qué es lo que me pasa, y si hago mal en sentir eso por mi mamá. Gracias y que tenga un buen día.

Marcela



Querida Marcela, más que envidia de la vida de tu mamá, la realidad es que parece que no te gusta tu vida con marido y tres hijos. Revisa a qué se debe que te sientas sola y sin amigos, ¿acaso ha sido una carga tu matrimonio y tus hijos?, ¿qué te han impedido relacionarte con otras madres u otras parejas?

Me parece que el problema central no es que te falten amistades, sino que no te gusta tu vida y tampoco te gustas a ti misma, y entonces tienes que hacer lo necesario para gustarte y tener la vida que deseas. Te recomiendo que acudas a terapia para que identifiques qué puedes hacer para reconectarte con la vida y gozar de ella y de la presencia de tus hijos y tu marido, además de organizarte nuevas amistades.