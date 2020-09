Sueña ver a hija casa de blanco

Hola, Doctora Corazón, espero estés bien. Yo tengo un problema y me gustaría recibir tu consejo. Mi única hija anda con un hombre mayor que ella y lo peor de todo es que es divorciado.

Yo creo que le hizo caso a este hombre porque anda despechada porque el novio la dejó por otra. Se nota que el señor la quiere, pero yo tengo miedo de que se vaya a entregar a él. Mi hija es de buenos principios, pero de

joven la calentura se enciende y cae uno. Yo no tengo cara para decirle algo, pues yo fui madre soltera, pero no quiero que a mi hija le pase lo mismo que a mí, pues se sufre mucho. Yo sueño con que se case de blanco como Dios manda. Ayúdame, qué le digo a mi hija para orientarla y no se deje llevar por esta situación. Gracias y le mando un abrazo.

Clara



Querida Clara, primero tienes que saber que las hijas de madre soltera tienden a repetir la historia. En segundo lugar, necesitas darte cuenta de que el sueño de casarse de blanco es tuyo, no de tu hija. Y, en tercero, si ya sabes que a los jóvenes les gana la calentura tendrías que armarte de valor y hablar de métodos anticonceptivos con tu hija para que si decide sexo con este novio divorciado no salga con un embarazo que cambiaría su vida si el hombre no responde. Creo que el gran reto es atreverse a hablar del tema que te inquieta para que tu hija se sensibilice

sobre lo que está viviendo y no se deje marear por la posible seducción de este hombre mayor. Además, pregúntale a tu hija sobre lo que desea, ¿qué pasa si ella no sueña con casarse virgen y de blanco?, ¿qué vas a hacer?

Ojalá logres comunicarte con ella y que tu hija tenga claridad sobre lo que desea en su futuro.