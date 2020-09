Guarda un secreto peligroso

Doctora Corazón, agradezco tus consejos y la orientación que brindas por este medio. Estoy entre la espada de la pared. Me enteré de un tema que me provoca muchos problemas y no sé si deba revelarlo. Una prima está saliendo con el esposo de una tía y me enteré, pero no quiero revelarlo para no provocar un problema familiar. Dame tu consejo.

Carla, 35 años



Querida Carla, aprecio mucho tu agradecimiento, eres muy amable al hacerlo. Te pregunto, ¿tú los viste? Si la información la conoces de oídas, podría ser que la persona que te lo dijo sólo quiere provocar problemas a tu prima o a tu familia. Si quieres hacer algo, tal vez puedas hablar con tu prima y decirle lo que oíste, así por lo menos se dará cuenta de que su secreto, si es que existe, ya no es secreto.

Y aunque sea real la información, si tu prima es adulta y ese tío político es adulto tendrán que enfrentar las consecuencias de tener una relación inapropiada, pero a ti no te corresponde revelar lo que sabes porque no serás vista como la mensajera sino como la causante de la crisis que va a surgir en tu familia, aunque los del riegue sean tu prima y tu tío.