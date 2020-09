“Pole”, para ponerte en forma

El pole es una disciplina que tiene sus orígenes en la India y China y era utilizada para fines acrobáticos y entrenamientos fitness de resistencia física.



El pole es hoy una alternativa deportiva que goza de reconocimiento y prestigio internacional. Entre sus ramas más populares se halla el “baile en barra”, como también se le conoce en otros países al pole dance.

Este remonta su origen a Inglaterra en los 80. Se trata de una disciplina deportiva artística que consiste en un baile caracterizado por el uso de un poste vertical, a partir del cual el bailarín o bailarina realiza su coreografía.



En pole dance existen otros estilos, como el “pole exotic, que se baila en tacón, ese en Vertical Art no lo hacemos”, aclara Eva Paz, fundadora y coach de Vertical Art Pole. “Nosotros estamos más alineados al pole contemporáneo, fitness”.



Cualquier persona puede tomar las clases, pero debe evaluarlo un médico si tiene una condición física especial.





Ramas. Vertical Art Pole es uno de los estudios pioneros en brindar las clases en nuestro país, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. “Pole es muy amplia y tiene tres grandes ramas: tenemos el pole dance, que digamos que es un 80 por ciento danza, 20 por ciento acrobacia.



Luego está pole fitness, que es hacer un poco de hit, un poco de aeróbicos, pero utilizando su peso en la barra, en una rutina bastante dinámica como cuando va a aeróbicos; pero utilizando la barra. Digamos que en esa parte, usted tendrá tal vez un 40 por ciento de danza y lo demás es más ejercicio y un poco de acrobacia”.



“El pole sport como tal es la que ha ido creciendo más en términos más formales, pues ya se han venido formando federaciones en ciertos lugares.



Tiene un 90% de acrobacia y hay requerimientos bien técnicos para cada movimiento, y el otro 10 % es de un poco de coordinación y ritmo”. Es la que ha venido impulsando para que se inscriba al pole como disciplina en las olimpiadas.



“En Vertical Art Pole hacemos tres etapas: la primera es acondicionamiento físico, que llamamos pre-pole”.

“Lo que hacemos es que trabajamos las fases para que usted cuando vaya al tubo no sienta frustración de no poder subirse, de no poder rotar”.



“Para hacer pole se requiere fuerza, flexibilidad y fluidez. Tenemos que saber combinar esas tres cosas”.

“Previo a que lanzáramos Vertical Art Pole ya tenía un par de alumnas aquí en mi casa, era algo informal. Comenzamos con clases en Zoom, con clases personalizadas de acondicionamiento físico, estamos ya con clases grupales. Ahora son 33 alumnos, una comunidad muy linda”.



“Tenemos una mezcla de un poco de yoga, hit, pole como tal, todo para desarrollar los tres pilares: flexibilidad, fuerza y fluidez”.



“A una principiante le diría que no tenga miedo, que disfrute cada paso. Esto es una disciplina para ejercitarnos y sentirnos mejor en un proceso divertido”, Eva Paz, fundadora y coach de Vertical Art Pole







Candidatos. Contrario a lo que se puede pensar no se necesita ser joven ni deportista y menos gimnasta para practicar pole.



“Esta es una disciplina abierta para todo el mundo, excepto para las personas que por una condición médica o clínica no pueden”, afirma Paz.



Comparado con otras disciplinas, con el pole se logra más en menos tiempo. “Los primeros cambios se empiezan a notar en la parte de la espalda y el Core, son las partes que más se fortalecen rápidamente en relación con otras disciplinas. En una clase de pole puede quemar hasta unas 600 calorías, eso le lleva dos horas en el gimnasio. Practicando pole, usted los hace en 45 minutos”.



Principiantes. Como alumna que un día fue y con la experiencia que hoy ya tiene como instructora, Eva Paz le brinda los siguientes consejos a los principantes: “Creo que el primer paso es soltar el miedo, me refiero al riesgo que uno pueda sentir físicamente, y sobre todo al riesgo que va a tener a nivel de prejuicios, es algo a lo que nos enfrentamos cualquier persona apasionada con esta disciplina, no solo en Honduras, en cualquier parte del mundo”.



“Segundo, le diría que investigue más sobre la disciplina y se dé cuenta de los beneficios que puede tener emocionalmente, físicamente y hasta espiritualmente. Nos ayuda a reconectarnos con nuestro cuerpo”.

¿Cómo nace Vertical Art Pole?

Eva Paz es mercadóloga especializada en Comportamientos del Consumidor en Inglaterra, estando en ese país comienza a practicar pole.

A su regreso a Honduras en 2018 empieza a entrenar en un estudio de gimnasia olímpica que tenía una sección con tubos, pero en mayo de 2020 decide abrir su estudio Vertical Art Pole en plena pandemia por covid-19.

Comienza primero con clases de acondicionamiento físico. Por la cuarentena, los alumnos alternan las clases online con las presenciales.

El estudio cuenta con especialistas que trabajan la parte emocional y nutricional del alumnado. Su proceso de entrenamiento es de cuatro etapas: pre-pole, que es condición física. Se hace en piso, se toca muy poco el tubo. Y las otras etapas son principiantes, intermedios y avanzado.

Contacto



Vertical Art Pole

Dirección: El Hatillo, kilómetro 8, Tegucigalpa.

Correo: VerticalArt.polehn@gmail.com

IG y Facebook: @verticalart_polehn

Teléfono: 504 88880027.