Gabriela del Cid: una visionaria de la arquitectura

Desde niña soñaba con ser arquitecta, pero por su carismática belleza la industria de la moda la llevó a explorar primero el modelaje, mientras lo alternaba con sus estudios. Su rostro fue portada de innumerables ediciones no solo de revista Amiga de LA PRENSA, sino también de otras publicaciones editoriales. Incluso fue imagen de importantes marcas del país y llegó a ser Miss San Pedro Sula en 2010.



Sin embargo, siempre tuvo claras sus metas, logró culminar con éxito su carrera como arquitecta y trabajar recién graduada en Copreca, una de las constructoras mas importantes de Honduras.



Pero su espíritu emprendedor la llevó a emigrar a Emiratos Árabes, donde logró consolidarse profesionalmente y donde fundó su propio “boutique estudio”, de donde han salido grandes proyectos desarrollados en ciudades cosmopolitas como Dubái y Milán, siendo Londres su próximo destino.



Hoy nos comparte detalles de su ascendente carrera, forjada por su perseverancia y confianza en sí misma, que la han hecho alcanzar sus sueños, así como sus actuales proyectos.

Marina Tower 106 en Dubái es un rascacielos de 146 niveles para uso residencial. Toma como concepto las marcas de joyas y relojes Hublot y Jacob&Co.

Lobby del rascacielos.

¿Cómo fueron tus inicios en la arquitectura?

Desde muy pequeña me apasionó diseñar y crear espacios. No me gustaba jugar con muñecas, jugábamos con los Tonka amarillos de mi hermano. Trabajo desde los 14 años y, mientras estudiaba Arquitectura, comencé a trabajar como dibujante. Hubo un tiempo en que vendía cerámica y, al graduarme, trabajé pocos meses en el país. Luego me fui a Dubái.

¿Qué ramas te apasionan más: el diseño arquitectónico, el diseño de interiores o de muebles?

Yo veo el proyecto como un todo, y me apasiona ver en físico lo que plasmé primero en mi mente y después en papel. Por lo general, las disciplinas de la arquitectura y el diseño de interiores se ven como distintivas y singulares, pero cuando trabajamos estas dos disciplinas en paralelo es cuando ocurre la verdadera magia.

¿Cuándo decides emigrar y por qué?

Los reinados de belleza me dejaron con las ganas de seguir viajando, conocer nuevas culturas y tradiciones. Sumándole a esto toda la diversidad de arquitectura existente en otros países, historia y nuevas tendencias de muebles que vi en libros cuando estudiaba alimentaron mis ganas de ejercer en el extranjero.

De tus primeros años en Dubái, ¿cuáles fueron tus mayores retos?

Irónicamente el diseño de interiores, ya que yo no lo estudié. La compañía que me contrató sabía que yo era arquitecta únicamente, nunca había hecho diseño de interiores; pero aun así al tercer

mes de laborar con ellos mi primera tarea fueron los interiores de Kempinski Dubái, una cadena hotelera de lujo de origen rusa. Me puse muy nerviosa y mi mente se bloqueó totalmente, entonces la compañía me envió un mes a Los Ángeles, donde estaba mi hermano, para que tomara “aire”. Al regresar, mi mente estaba donde debía, mi exjefe vio algo en mí que yo no sabía que tenía, siempre le estaré agradecida.

GDCLUXURY, ¿cómo nace y a qué rubro se dedica?

GDCLUXURY es un “boutique studio” de diseño y supervisión de obras. Nuestra regla de oro es realizar el proyecto de A-Z, incluyendo arquitectura, interiores y amueblado. Nació en 2014 de una necesidad, al quedarme sin empleo en Dubái al año y medio de haber llegado, pues la compañía que me había contratado se reubicó en Canadá, y Canadá no me llamaba la atención. Decidí comenzar a hacer freelancing, ya conocía a mucha gente importante y ellos conocían muy bien mi trabajo.

Sala de juegos familiar.

¿Cuáles de tus proyectos te llenan de orgullo y han marcado un antes y un después en tu carrera?

Yo amo mis proyectos, a todos les dedico por igual muchísimo tiempo y esmero. Siempre pongo atención al cliente hasta el último detalle de lo que desea, pero el proyecto que ha marcado mi carrera fue Marina Tower 106 en Dubái, un rascacielos de 146 niveles que le pertenece a la familia real de Sharjah, otro emirato de los Emiratos árabes Unidos. El proyecto consiste en una torre de lujo para uso residencial “100% tailor made” tomando como concepto las marcas de joyas y relojes Hublot y Jacob&Co.

Al llamarme para realizar este proyecto, me dije: “esto va enserio”, porque ellos dentro de su grupo de empresas ya poseen una que también se dedica al diseño, pero aun así eligieron a GDCLUXURY. Luego de la torre también diseñamos sus residencias privadas. Actualmente, la torre está en construcción.

¿Cuál crees que ha sido la base de tu éxito como arquitecta?

Amor y respeto a lo que hago, yo estoy enamoradísima de mi carrera y mi trabajo. En Honduras, con su empresa, ¿qué diseños ha realizado? Con GDCLUXURY participamos en la magna reinvención y reingeniería del Hospital Cemesa, diseñando únicamente el lobby principal. Diseñamos de principio a fin una hermosa casa para un distinguido empresario cafetalero de la ciudad y estamos amueblando casas con muebles importados de Europa para empresarios.

También Copreca me dio la oportunidad de dirigir el Departamento de Diseño, y hemos terminado de diseñar el nuevo, moderno y bellísimo edificio de Consultorios Cemesa, el cual no se ha podido iniciar su construccion debido a la situación a nivel mundial.

Entrada principal en villa privada en Abu Dhabi.

¿Qué planes profesionales tiene en puerta o están en pausa por la pandemia?

En pausa están las construcciones. El diseño no porque siempre hemos trabajado de forma remota. Durante la pandemia fui invitada vía Zoom a una conferencia de London Leaders para compartir experiencias de trabajo, adversidades, victorias y actos de resiliencia vividas, de esto se dio una oportunidad para GDCLUXURY en Inglaterra de proyectos de asociación y a finales del año estaré viajando para concretarlas.

¿Alguna meta personal o profesional por alcanzar?

Para 2020 y 2021 tengo mis ojos puestos en Londres.

Sala principal de villa privada en Abu Dhabi.

¿Qué consejo les daría a las mujeres que estudian Arquitectura o Diseño de Interiores?

Sigan su propio estilo siempre, sin importar las opiniones de los demás. Sueñen sin límites, pero conviértanlos rápido en metas y planéenlas poco a poco. Metas cortas en tiempo de 3, 6 meses, 1 año, por ejemplo. Cuando la alcancen planeen otra, las metas logradas a corto plazo por muy pequeñas que sean llenan de mucha satisfacción, dan mucha más energía y crece la confianza en uno mismo. Es muy importante visualizar el futuro, pero mucho más es de estar y ser consciente y vivir en el momento presente, sin dejar que la ansiedad gane por estar pensando en el futuro. Como decía Theodore Roosevelt: “Mantén tus ojos en las estrellas, pero los pies en la tierra”.

En Honduras se considera al arquitecto como la persona que diseña modelos residenciales, no se le valora su talento como en Europa y Emiratos Árabes. ¿Qué crees que hace falta para romper este estereotipo?

Para que nos valoren tenemos que valorarnos primero nosotros mismos, es importante valorar todo nuestro esfuerzo, tiempo y dinero invertido mientras estudiábamos. Y no regalar nuestro trabajo cuando ya estamos en campo por miedo a perder un cliente. Creo que uno educa a los clientes, por ende, la sociedad.

Diseño conceptual de la sala.

Perfil

Nombre: Gabriela Alejandra del Cid Coello

Fecha de nacimiento: 25 de Junio 1984

Profesión: arquitecta y diseñadora de interiores

Estudio boutique: GDCLUXURY

Website: www.gabrieladelcid.com