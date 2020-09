Maratón fashion para los amantes de la moda

Desde realities, biografías de grandes diseñadores y programas icónicos de tu tema favorito. Si eres apasionado de este tema, o quieres descubrir nuevos campos, te brindamos nuestras recomendaciones.



Zapatero a tus zapatos

Conoce la historia de Steve Madden, el diseñador que convirtió la marca homónima en un imperio de calzado con el documental Maddman: The Steve Madden Story, disponible en Netflix.

Está dirigido por Ben Patterson y explora los primeros pasos de un joven que comenzó a vender sus zapatos en la cajuela de su auto en Nueva York en los años ochenta. Marcado por las adicciones, su vida tomó un giro inesperado que lo llevó a la cárcel. ¡No te lo pierdas!



Vogue, su legado

El extraordinario trabajo de Franca Sozzani como directora de Vogue Italia por casi 30 años, es indudable. Por ello, su hijo, Francesco Carrozzini dirigió el documental Franca: Chaos and Creation de Netflix para rendir tributo a esta gran personalidad de la industria.

En una aproximación íntima de su vida personal y logros personales, su hijo ofrece una perspectiva antes desconocida de Franca gracias a su posición privilegiada que le permite descifrar la vida de Sozzani a través de conversaciones nunca antes vistas.



Concurso 'chic'

Making the Cut es una propuesta fresca y novedosa donde Heidi Klum, Naomi Campbell y Tim Gunn son los encargados de moderar a los 12 participantes del programa. Se trata de diseñadores ya consolidados que visitan las grandes capitales de la moda: Nueva York, París y Tokio.

El objetivo es convertirse en una marca global luego de diseñar un "look" cada semana, el cual es vendido en la tienda online de la serie a cargo de Amazon Prime. El ganador obtendrá un millón de dólares para invertirlo en su propia marca.



Glamorosa historia

Oliver Goldstick, creador de Mujeres Desesperadas, dirigió The Collection disponible en Amazon Prime. Una serie de ocho capítulos que narra el funcionamiento de una casa de moda familiar en París durante la "postguerra".

Así, no todo se trata de "glamour" ya que los dramas familiares dotan de celos, traición y conflictos esta singular historia que tiene como hilo conductor la moda. Disfruta del excelente diseño de producción en cada uno de los vestuarios.



¿Qué pasa con España?

Wear de Amazon Prime, repasa la industria española de la moda de la mano del director Antonio Dyaz. Es un documental de poco más de una hora que intenta responder si la moda es arte o industria.

Tanto diseñadores como modelos y fabricantes ofrecen su versión. Al igual, músicos, artistas y teóricos de la moda analizan los alcances del tema mientras las imágenes de primera fila y 'backstage' de las pasarelas inundan tu pantalla.



'It girl' sin igual

Chiara Ferragni es una de las voces más importantes de la industria. Su famoso "blog" The Blonde Salad cuenta con más de 100 mil visitantes diarios y sus opiniones tienen mucho valor. Pero, ¿qué hay detrás de tus sorprendentes "looks" y publicaciones en redes sociales?

Chiara Ferragni Unposted de Amazon Prime revela el punto de vista de la empresaria e "influencer" para visualizar la revolución ocasionada por la incursión del mundo digital en la moda desde el punto de vista de la comunicación, el negocio y la cultura.



'Kit' completo

"Styling Hollywood" es el programa del estilista Jason Bolden y su marido Adair Curtis se encargan de crear los mejores "looks" para todos sus clientes. Desde el vestido, el maquillaje, los accesorios y las joyas.

También muestran el lado oscuro de la profesión, pues ser estilista implica estar siempre disponible para resolver cualquier problema. La presión, nervios y decisiones rápidas son clave. ¡Disponible en Netflix!



Influencia coreana

Frente a la creciente tendencia de las series asiáticas, llega a Netflix Atelier, la historia de una joven que consigue empleo en una empresa de lencería. La aprendiz tendrá que sobrevivir en un mundo competitivo para seguir creciendo.

En tan solo 13 episodios conocerás de cerca este drama que tiene como hilo conductor el diseño y elaboración de prendas íntimas y funcionales. ¡Ideal para una tarde 'glam'!



Segunda vida

Encuentra la inspiración que necesitas para darle una segunda oportunidad a tu ropa con la serie Girlboss de Netflix. Se trata de una de las mejores series de moda que cuenta con 13 episodios.

Divertida, ligera y diferente, cuenta la historia de Sophia. Una mujer desesperada por encontrar trabajo para no quedar en la quiebra. Así, surge una idea moderna, original y creativa: abrir su propia tienda de ropa de segunda mano.



'Beauty look' perfecto

Artistas del maquillaje en Netflix es un "reality" ideal para los amantes de la temática. Los aspirantes tendrán que enfrentarse a espectaculares retos para conseguir el primer lugar. "Looks" modernos, de época o llamativos son algunas de las categorías.

Recoge ideas para tus fiestas o "posts" de Instagram así como inspiración de estos artistas del maquillaje que destacan por su habilidad y técnica.



Amistad Fashion

Conoce la perspectiva "teen" a través de Maggie y Bianca Fashion Friends de Netflix. Maggie es una joven de dieciséis años que gana una beca para la Academia de Moda de Milán y Bianca es hija de una magnate de moda italiana.

Tras coincidir como compañeras de habitación en la escuela dejarán atrás sus rivalidades para dar lugar a una bella amistad que les ayudará a enfrentar los secretos de la moda y el maquillaje.