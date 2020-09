Quinceañera enamorada

Hola, Doctora Corazón, ¿cómo estás? Lo que pasa es que no sé qué voy a hacer porque ando enamorada de un chico y no sé qué onda con él. Me gustaría que me dieras un consejo, por favor.

Guadalupe, 15 años



¡Hooola!, querida Guadalupe, si no sabes qué onda con ese chavo significa que no está interesado en ti. Si le gustaras y quisiera organizar una relación contigo, te buscaría y te pediría que fueran novios.

El hecho de que tú estés enamorada de él no significa que él sienta lo mismo por ti. Mi recomendación es que ahora que eres joven aprende a no engancharte de relaciones imposibles, porque lo único que vas a lograr es un sufrimiento innecesario. Aprende a fijarte en alguien que se fije en ti para que así tengas un noviazgo gozoso y no una fantasía dolorosa.