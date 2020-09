Madre con complejo de vidente

Hola, Doctora Corazón, le mando un saludo cordial. Mi hija tiene 18 años, está a punto de casarse y yo tengo un mal presentimiento acerca del tipo con el que se va a comprometer, sé que puede ser una locura, pero yo he tenido visiones donde este sujeto la golpea y le hace la vida miserable, soy vidente. Mi hija no me hace caso, ella está enamorada, de una persona mala.

La vidente, 50 años



¡Hooola!, querida mamá vidente, el problema es que no hay manera para que tu hija vea lo que ves tú en tus visiones, y ella va a pensar que no quieres apoyarla en su relación. Y, desafortunadamente, la realidad es que nadie aprende en cabeza ajena, entonces por más que le adviertas sobre ese hombre, ella va a hacer lo que quiera porque ya es mayor de edad.

Si eres vidente te sugiero que la veas en armonía con ese hombre y con el derecho a una vida feliz, ya que no tendría porque escoger a una persona violenta para vivir si en su casa vivió armonía y trato amable. ¿Cómo es su papá?, ¿y cómo fue tu relación de pareja? Tu hija sólo replicará lo que vio en casa.