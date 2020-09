Se ofrece y ahora se siente usada

Querida Doctora Corazón, quiero que me recomiendes algo, y es que de repente veo a un chavo con el que yo estaba ilusionada, pero la verdad es que después de tanto tiempo he comprendido que lo único que le interesa es acostarse conmigo. Aunque reconozco que siento algo lindo por él, y cada que me habla voy corriendo a verlo, pero no me late eso, creo que tan tirada a la calle no estoy y, aunque así fuera, pues nadie merece que la traten así, pero te juro que cada que me habla estoy disponible para verlo, pero ya no quiero hacerlo, pasan los días, después de verlo, y me siento mal, toda triste. ¡Ojalá y puedas darme un consejo!

Querida Graciela, gracias, me encuentro muy bien y confío en que tú también logres sentirte bien contigo misma. Puedo decirte que si a ti te gusta tener relaciones íntimas con ese chavo.

¿Por qué tu no le hablas cuando eres tú la que quiere sexo?, ¿a qué se debe que sólo esperes su llamada? Sentirte usada es lo que hace que te sientas mal, pero date cuenta de que tú también lo usas, ya que su relación no tiene nombre.

Dices que sientes lindo cuando estás con él, y tal vez ese sentimiento surge porque te gusta el sexo. Se vale que no esperes algo más que esos acostones, pero el gran reto es que puedas identificarlo y aceptarlo. No disfraces nada. Pero si esperas organizarte una relación comprometida y de largo plazo tienes que hablar con este hombre y decírselo con todas sus letras.

Tienes que saber hacerte presente y pedir lo que quieres y no quedarte adivinando sobre lo que hace la otra persona. No debes quedarte esperando que ese otro decida por ti. Atrévete a poner los puntos sobre las íes para tener el tipo de relación que deseas.