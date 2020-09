Teme contagiar a su pareja de covid-19

Querida Doctora Corazón, espero que estés bien. Te mando un abrazote, bien apretado. Fíjate que tengo una duda. ¿Sabes si el coronavirus se contagia cuando uno tiene relaciones sexuales? Me preocupa por mi pareja, porque yo salgo a la calle y no quiero que le pase nada. Saludos.

Goyo, 44 años



Querido Goyo, gracias por ese abrazo. Lo recibo y te mando el mío. Si tú te contagias y tienes sexo con tu esposa, lo más probable es que la contagies por la cercanía que se requiere para tener sexo. Entonces, es muy importante que te cuides para que evites contagios y que en el sexo evites besarla en la boca, es recomendable que busquen posiciones en las que no queden cerca sus caras, ya que este virus se transmite por vías respiratorias, la saliva y los lagrimales.