La coleta baja se pone de moda

El nombre de Ester Expósito, protagonista de la serie Élite, se hizo tendencia en Twitter el jueves pasado gracias al look que la actriz lució en la apertura del Festival de Cine de Venecia 2020.



Y es que, según Vogue España, sitio especializado en moda, la coleta baja con la que la intérprete de 20 años acudió a la ceremonia será la tendencia de la temporada otoño-invierno 2020-2021.



Los usuarios de la red social no tardaron en compartir memes del look de la madrileña, incluso hubo quienes compararon su peinado con coletas célebres, entre ellas las del comediante Teo González y el futbolista Paco Palencia.



También hubo menciones sobre otras famosas que ya habían portado el mismo tipo de coleta, como Selena Gómez, Rihanna o Ariana Grande.



Pero no todo fue humor, también hubo quienes admiraron el look completo de la intérprete, quien asistió al evento acompañada de su novio, el actor mexicano Alejandro Speitzer.



Ester acudió con un vestido blanco de tirantes con escote de corazón, la espalda descubierta y una abertura lateral que le permitió lucir sus piernas. La pieza minimalista de Etro fue combinada con unos zapatos de Christian Louboutin en la misma tonalidad.



La fotografía de su paso por la alfombra roja de la edición 77 de La Mostra, que fue compartida en la cuenta de Instagram de la actriz, logró más de 4 millones de "me gusta" en menos de 24 horas.