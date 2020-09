Relación con adicto

Doctora Corazón, te quiero pedir un consejo. Conozco a un chavo que vive por mi casa. Es buena onda, se dedica a hacer mandados, ayudar a los demás y es muy noble, el problema es que anda en las drogas, en la mona.

A mí siempre me trata bien, me respeta y hasta me ayuda con cosas, además de que siempre me ha dicho que quiere invitarme a tomar un café. No sé si sea buena idea empezar algo con él o mejor me busco a alguien más. Creo que se merece una nueva oportunidad.

Juana, 34 años



Querida Juana, se vale que te organices una relación con esta persona si consideras que merece una oportunidad, pero no esperes que deje su adicción sólo porque estará contigo.

Además, está invitándote a tomar un café, no está proponiéndote matrimonio, así que no te pongas el velo antes de que algo ocurra. Insisto, ten claro que él va a seguir usando drogas, aunque salga contigo.

Si usa mona, ésta es una droga altamente adictiva y es una de las que más destruye las neuronas, así que el futuro con él no es muy halagüeño. Un adicto sólo deja de serlo cuando lo decide, y nunca depende de estar en una relación o no. Así que tú dirás si le entras a este paquetón.