“Ama” que lo humillen

Hola, Doctora Corazón. Llevo seis años con mi pareja, aunque hace un año nos separamos, y ahorita estoy buscando la manera de que regrese conmigo, pero ya han sido muchos intentos y ya me cansé.

Me gustaría que me diera un consejo para saber cómo hacerle para que ella regrese conmigo o de plano para que yo ya no la busque. Lo que tiene ella es que me humilla, me hace menos y quiere que todo sea a su forma y como todavía la quiero, pues por eso la sigo buscando. Me gustaría que me diera una solución.

Mario, 24 años



¡Hooola!, querido Mario. Dices que hace un año te separaste de tu pareja, ¿y todavía no puedes aceptarlo? Tienes un problema. Este tiempo deberías haber estado viviendo tu proceso de duelo por la relación que terminó, en vez de pretender volver con una mujer que te humilla y no cede en su forma de actuar en pareja. Dices que todavía la quieres, pero yo creo que no tienes idea de lo que es amar a alguien.

Dejarse humillar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. Si empezaste a los 18 años a andar con esta chica es explicable que creas que va a ser la única mujer en tu vida, pero no es así. Aléjate de las relaciones tóxicas. No es bonito ser humillado o maltratado. Eso no es amor.

Tal vez te sea útil acudir a terapia para que puedas aprender a valorarte a ti mismo y a no volver a meterte en una relación donde te maltratan. Te recomiendo que acudas a un terapeuta.