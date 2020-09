¿Eres “petite”? Estas son las reglas que ya no debes seguir

Las mujeres que apenas miden 1.60 metros de altura tienen muchas restricciones al momento de elegir ropa.

Pero hoy en Amiga queremos alentarte a no permitir que tu estatura sea un limitante para verte y sentirte bien. Estas son las cinco reglas que una mujer petite debe romper de una vez por todas:



1. Es obligatorio usar tacones. Aunque estilizan a cualquier mujer, no importa su silueta y menos estatura, hay que darles un descanso a las mujeres bajitas. No es necesario que usen tacón siempre. Unos flats con punta es lo que necesitan. Alargarán tus piernas. Cuando usen pantalones procuren que el ruedo quede justo arriba del tobillo.



2. Prohibido usar vestidos maxi. No es cierto. La clave está en usar un diseño que se ajuste perfectamente a su torso. Hay que tener cuidado con el largo. Pueden hacerlas ver más bajitas. Usar entonces calzado de plataformas estilo Boho.



3. No usar faldas midi. Dicen que acortan el cuerpo, pero la clave es saber dónde poner los cortes. Elige una falda que te llegue justo arriba de la cintura. El mejor aliado es la blusa crop top.



4. Olviden las sandalias con tiras en los tobillos. No es cierto, elijan modelos con tiras delgadas, nada de gruesas y listo.



5. Usar solo tops ajustados. Mentira, puedes usar flojitos pero con jeans tipo skinny, así lograrás balancear tu silueta. La regla aplica igual a la inversa. Si vas a usar jeans oversize, utiliza un top ajustado.