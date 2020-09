Gabriela Galeas y su nueva vida en Argentina

La conexión que logró con su público gracias a sus trabajos en radio y televisión la han mantenido vigente entre sus seguidores pese a haberse ido de Honduras.

A diario comparte fotografías de su vida en Buenos Aires, Argentina, con sus 140,000 seguidores en Instagram. También escribe sus pensamientos e inquietudes en su blog personal, al que también pueden acceder por medio de su cuenta de Facebook, donde la siguen más de 65,000 seguidores.

Sobre los motivos de su partida del país, su paso por Exa FM y Calle 7 de Canal 11 y sus actuales proyectos nos los revela hoy en Amiga:





¿Por qué decides renunciar a todo en Honduras siendo tan exitosa?

Porque las oportunidades se dan y hay que tomarlas, no puedes permitir que el miedo te detenga y que haga que pierdas cosas grandes. ¿Si no tuvieses miedo que harías? A veces es bueno hacer una pausa para luego remontar. En la vida tenemos que estar listos para dejar lo bueno para ir en busca de lo extraordinario, rompe tus límites que te has impuesto, esa zona que te hace sentir seguro, pues solo así te retas y crecerás.

Uno de tus logros académicos es haber ganado una beca para estudiar una maestría en Argentina, ¿cómo fue el proceso? ¿Siempre has sido buena estudiante?

Sí, desde niña he sido muy aplicada. Si no sé, pregunto, leo, quiero estar en todo y avanzar en todo. Sí, un logro y una bendición de Dios, todo lo que logro y soy es Dios, no yo.

Apliqué a la beca para la maestría en Periodismo en diciembre. Fue por el programa becas Honduras 20/20, cada año hay dos convocatorias y el proceso es fácil, solo debes tener la carta de admisión de la universidad del extranjero en la cual quieres estudiar, ya con esta carta estás atento a la convocatoria y llenas el formulario que colocan en la página web.

Colocas tus documentos personales, tu carta de admisión y una carta en la cual dices cómo ayudarías al país con tu estudios y también expresas tu deseo de estudiar fuera, que no tienes el dinero para hacerlo, pero sí todas las ganas.

Envías tus datos y oras a Dios con todas tus fuerzas para ser elegido. Son más de 300 becas internacionales en cada convocatoria disponible para todos, solo que a veces no investigamos, no leemos y no nos damos cuenta de las oportunidades que hay; pero hoy se las cuento. Así que anímense a postularse, el próximo podrías ser vos. ¡Imagínate! Cualquier duda me escriben y yo les ayudo.

¿Cómo es tu vida en Argentina?

Cada día es un reto y aprendizaje, llevo de la mano mi crecimiento profesional con el crecimiento como persona, conociendo un país, una cultura muy diferente. Viviendo en un lugar en el cual debo sobrevivir sola, eso te hace crecer. Pláticas, ideas, lugares, comidas, direcciones distintas, todo me enriquece a diario, y todo esto dentro de la cuarentena, uffff!, aprendizaje doble. No me lo imaginé así, pero el hecho de que tus planes no sean como los habías pensando no significa que no son buenos, todo pasó como debía pasar y ser. Mi alegría es que cada noche me acuesto satisfecha porque me aproximé un paso más a mi meta. Eso es lo que debemos pensar a diario, si durante el día dimos un paso más hacia donde queremos llegar.

“Algunos solo quieren estar en medios para ser famosos, virales, sin importarles que lo que ofrezcan sea bueno”.



¿Tienes novio? Si no, ¿por qué?, ¿qué pasa con los argentinos o es que exiges mucho?

Ja, ja, ja, ja, soy lo más tranquila (dormida), pero por el momento soltera, tengo muchos planes y hoy estoy aquí, mañana no sé dónde, quizá por eso no le doy mucho espacio a eso. Algunos hombres se asustan al ver una mujer tan independiente y con una proyección de vida bien marcada, soy determinante en eso, no quiero hacer perder el tiempo ni que me lo hagan perder a mí.

¿Solo estudias o también trabajas?

Estudio y trabajo remoto en varios proyectos y con algunas marcas.



¿Piensas volver a Honduras o tus planes son quedarte a trabajar allá?

Pienso regresar a Honduras, por varias razones, primero mi familia bella que amo y extraño a mis padres, que por ellos estoy aquí.

Segundo, tengo muchos temas pendientes, muchos compromisos con el país que me lo ha dado todo, todavía me falta dar mucho más, aún tengo ciclos abiertos. Además, quiero llegar y ser motivación para que muchos jóvenes se atrevan a dar más, que vean que se puede ir y regresar con una mejor versión, que nunca se nieguen la experiencia de vivir y buscar oportunidades, pues las hay. ¡Claro que sí! Yo vengo de abajo y nunca he tenido nada fácil, no tuve las cosas dadas y sí se puede. Me estoy preparando para darle más al país.





“Cuando tienes tus planes claros y un norte bien marcado, nada te va a distraer, entonces ese es el secreto, enfócate en tu objetivo”.



¿Qué es lo que más extrañas de laborar en los medios en Honduras?

Ufff!, el amor que me dan las personas, realmente soy muy bendecida con tanto cariño que me dan, tener contacto con el público a diario. Extraño mi gente, la calidez de las personas, ese amor y calor me llena de energía. También extraño cada profesional de mi país con quien he tenido el honor de compartir set o cabina.

Para trabajar, ¿cuál es tu favorito, la radio o la TV?

Me encanta pensar en eso, porque me doy cuenta que ninguno le gana al otro, en los dos me complemento. En cada uno soy diferente y puedo manifestar mis diferentes dotes, desarrollarme en diversas facetas y retos que requiere cada uno, y eso es lo que lo hace fascinante.

Háblanos de tu blog, ¿qué misión tienes con él?

Algunos no saben que escribo, lo hago desde muy niña, y aunque siempre lo he hecho para guiones o promos de campañas para Exa Honduras y Canal 11, algunos no sabían que detrás de esas letras estaba yo.

Así que quiero que conozcan esa sensibilidad que me caracteriza y me hace escribir, trato de plasmar en letras esa humanidad. Pueden leerlo www.gabrielagaleas.com.

"Extraño mi gente, la calidez de las personas".



Eres de las comunicadoras con más seguidores en redes sociales, ¿te han acosado alguna vez o has sido atacada por haters? ¿Qué recomiendas hacer en esos casos?

Cuando te abrís a las redes sociales estás expuesto y debes ser consciente de que por las mismas cualidades que algunos te amarán, a otros les caerás mal, entonces debes estar listo desde el inicio. Inteligencia emocional, cabeza fría, saber quién sos y para dónde vas. Cuando tienes tus planes claros y un norte bien marcado nada te va a distraer, entonces ese es el secreto, enfócate en tu objetivo y así no tendrás tiempo para retrasos. Cuida lo que mostrás en redes porque te despojas de eso para entregarlo y estás asumiendo las consecuencias.



¿Cómo te gustaría que te identificaran, como comunicadora o influencer?

Quiero que me identifiquen como un alma loca y eterna aprendiz que se desvive por los medios de comunicación y que los ama tanto que se está preparando para ser mejor y entregar calidad. Algunos solo quieren estar en medios para ser famosos, virales, sin importarles que lo que ofrezcan sea bueno. Siempre he dicho que si estás en un medio o quieres estarlo solo por “fama” o por tus objetivos egoístas estás en el camino equivocado y tienes que darle el chance a alguien que sí lo desea de corazón. Hay muchos que esperan esa oportunidad para comérsela, si no te sale como cohete del alma, no lo hagas.



Y en cuanto a influencer, esto me llama la atención, en Honduras se menciona mucho esta palabra equivocadamente. Hay que identificar quién influencia y a qué, yo quiero ser una influenciadora de buscar aprender cada día, de buscar una mejora continua a diario, mejorar la vida del país. Nuestro país lo construimos nosotros a diario; si ejerces algo positivo en alguien eso es ser influenciador o influenciadora.





¿Qué evento te ocurrió en la vida que te hizo crecer como persona?

Creo que no es necesario que te ocurran eventos fuertes en tu vida para mejorar, cada día es una oportunidad para reinventarse, algunas personas la han tenido más fácil, teniéndolo todo y sin importarles esto, nunca se cansan de mejorar y otros al contrario la han tenido complicado y han pasado pruebas fuertes y son inmutables, no se preocupan por progresar como persona, siguen iguales. No necesitas que te suceda algo para evolucionar, es una decisión cada día, tus circunstancias no te transforman, vos con tus acciones y pensamiento las podes cambiar. Sin victimizarte, sin tenerte o provocar lastima, al contrario, así se sale adelante.



¿Qué ha sido lo bueno, lo malo y bien feo que has vivido esta cuarentena?

Lo bueno, la introspección que he tenido como persona, tiempo con y para mí, tiempo para avanzar en proyectos personales. Lo malo, que algunas personas no obedecen las indicaciones dadas por la autoridad sanitaria y que han sido respaldadas por expertos nacionales e internacionales y lo bien feo, estar leyendo noticias y estadísticas de muerte y contagios en mi país y en el mundo.

Al graduarte, ¿qué tipo de periodismo deseas ejercer y por qué?

Tengo un enfoque abierto, siempre y cuando sea contenido sano, de calidad, con alto sentido de responsabilidad.

Perfil

Nombre completo: Ana Gabriela Galeas Perdomo

Fecha de cumpleaños: 2 de febrero de 1993

Estudios realizados: Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Publicidad (USAP), estudiando maestría en Periodismo Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina

Pasatiempo: Caminar con mi perrita

Series favoritas: Vis a Vis, The Hour, The staircase

Libro que recomienda: El mapa para alcanzar el éxito, John Maxwell

Cantante favorito: Sam Smith