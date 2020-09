Lo quieren…. ‘anexado’

Querida Doctora Corazón, espero que estés bien. Fíjate que quiero pedirte un consejo. Tengo un tío que es bien mariguano, y siempre anda metiéndose en broncas por vicioso. Su mamá ya no sabe qué hacer para controlarlo. Pensamos en anexarlo, pero nos preocupa que le pase algo. Nos puedes dar un consejo, por favor.

Alexis, 27 años





Querido Alexis, gracias, estoy muy bien y espero que tú también. No es nada sencillo lidiar con una persona que usa drogas y se descontrola. Anexar a esa persona sin que tenga ganas de dejar de drogarse no sirve de nada.

Lo ideal sería que el hombre del que me hablas tuviera ganas de dejar de meterle sustancias dañinas a su cuerpo. Ojalá y acepte ir a alguna reunión de AA para que vea que no es sano usar drogas (el alcohol es una droga, aunque socialmente aceptada y de venta legal).

Y sería muy útil que toda la familia tomara la asesoría que le dan a los familiares en los grupos de AA porque podrían aprender a manejar mejor la enfermedad de tu tío. Tal vez, ese hombre logre darse cuenta del daño que se hace y del daño que le ocasiona a la familia.