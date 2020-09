La novia de Bad Bunny promueve su línea de joyería

San Juan..- Gabriela Berlingeri, novia del artista puertorriqueño urbano Bad Bunny, continúa promocionando su línea de joyería, "Diciembre Veinteinueve (D29)", según varias muestras de estas piezas que ha colgado en sus redes sociales.



En las imágenes en la red social de Instagram, Berlingeri muestra cadenas, aretes y sortijas en oro como parte de la colección que enmarca el inicio de su propio negocio en el campo de la moda.



La idea de Berlingeri de lanzar una línea de joyería se concretó a principios del 2020, según se evidencia en la cuenta @diciembreveintenueve en Instagram, ya las primeras imágenes se publicaron en febrero del 2020.

D29 es el nombre de esta propuesta





En esa misma cuenta de Instagram, la joven le dio la bienvenida a nuevos seguidores.



"Dándoles la más cordial bienvenida a DiciembreVeintinueve. Estamos muy contentos con los comentarios que hemos recibido en los últimos días. Para todos los que pregunten, cada pieza mostrada estará a la venta exclusiva y solo en DiciembreVeintinueve. Gracias. Gabriela", escribió.



Según contó Bad Bunny en una entrevista con la revista Rolling Stones, este y su novia se conocieron en 2017.



Su primer encuentro fue tras un concierto del dúo urbano Zion y Lennox en Puerto Rico en el que participó el trapero.



"La conocí hace unos tres años. Fue después de que canté en el concierto. La conocí en un restaurante mientras comía con mis padres y mis hermanos.



Comenzamos a hablar y desde allí, continuamos viéndonos", recordó.La pareja, igualmente, se ha visto junta en diversos eventos deportivos, incluyendo partidos de la NBA.



No obstante, fue en medio de la cuarentena que la pareja comenzó a compartir fotos juntos de su relación.



De igual forma, Bad Bunny ha publicado varios videos y fotografías junto a su novia y hasta grabó el tema "En casita" en el que Berlingeri hace los coros.



El tema, que según reveló el artista fue un "vacilón" (chiste), fue publicado en abril en la plataforma de Soundcloud, en la cuenta del artista.



"Mera mera meraaaaaa!!! 'En Casita' es un vacilón que grabé con los voice notes del iPhone. Eso fui yo inprovisando, no es un tema que escribí ni un carajo jaja. So' ni se crean. Como quiera Gabriela le metió cabrón (sic)", expresó Bad Bunny en un tuit.



El coro del tema es "Yo que te quería ver, pero no se va a poder. Toca quedarme en casa, casa; toca quedarme en casa, casa", aludiendo al aislamiento social y toque de queda impuesto por la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, el pasado 15 de marzo.